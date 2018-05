La denuncia della turista violentata a Sorrento | ' Mi sentivo male e li vedevo ridere'

Ragazza di Fondi scippata da un uomo di colore : la denuncia della "Destra Sociale" : Se questi profughi non fossero sbarcati abusivamente in Italia la povera Pamela Mastropietro, per citare un altro grave fatto di cronaca lontano da Fondi, forse sarebbe ancora viva. E ancora il ...

Servizio di sosta Ragusa - denuncia della Uiltucs : Forte riduzione delle retribuzioni e mancato rispetto dell'accordo sindacale. A denunciarlo è la UilTuc di Ragusa

Tenta di disfarsi della droga - ma i Carabinieri lo beccano : denunciato un salentino a Torchiarolo - : I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brindisi, hanno deferito in stato di libertà P.E.S., 39enne residente a Cutrofiano , per detenzione ai fini di spaccio di sostanze ...

Controlli ambientali della Capitaneria di Ortona : denunciato distributore per scarico abusivo : Chieti - In vista dell’approssimarsi della stagione balneare continuano incessanti, lungo tutta la costa, gli accertamenti, da parte della Guardia Costiera di Ortona, volti alla verifica del rispetto sulle normative ambientali che regolano la corretta gestione dei rifiuti, con particolare attenzione alle possibili fonti di inquinamento delle acque marine. La qualità delle acque di balneazione, infatti, inizia da terra, mediante una corretta ...

Chiaramonte : la truffa della ricarica postepay - denunciato comisano : Chiaramonte Gulfi - E' stato denunciato a piede libero un pluripregiudicato di Comiso, S.C., 35 anni, autore di una truffa ai danni di una rivendita di tabacchi situata in corso Umberto, a Chiaramonte.

Torre Annunziata - il nonno stupra la nipotina e la madre della bimba lo denuncia dal carcere : Mentre la mamma era in carcere, il nonno paterno avrebbe abusato di lei, quando aveva solo 12 anni. Quando la figlia si è confidata con la madre, la donna, keniota ma residente in Italia da oltre 25 ...

Tenta di corrompere pattuglia della Stradale : denunciato camionista : Un camionista di 47 ani, B.E., di Fasano, è stato denunciato dalla Polstrada di Brindisi alla procura della Repubblica per istigazione alla corruzione, per aver Tentato di evitare, offrendo la somma ...

Imbrattano i muri della Chiesa di Santa Lucia con scritte contro Tap - denunciati due leccesi - : Avrebbero imbrattato il prospetto e le vetrate posteriori della Chiesa di Santa Lucia a Lecce con alcune scritte in vernice contro il gasdotto Tap e per questo motivo, a poco più di 24 ore dalla ...

Bolzano - tunisino scappa con i figli : moglie denuncia scomparsa/ Diverbio con la donna all'origine della fuga? : Bolzano, tunisino scappa con i figli: moglie italiana ne denuncia la scomparsa. L'uomo è ora ricercato in tutta Italia: sarebbe scappato a bordo di un furgone diretto al Sud.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 18:56:00 GMT)

Abuso d’ufficio - denunciati 53 dirigenti della Regione Marche : Abuso d’ufficio, denunciati 53 dirigenti della Regione Marche L’accusa è di aver permesso l’assunzione a tempo indeterminato di 776 persone, violando la norma costituzionale che prevede l'ingresso nella pubblica amministrazione per concorso. Operazione della guardia di finanza di Macerata, coordinata dalla Procura di ...

Marche - denunciati 53 dirigenti della Regione. “776 assunzioni a tempo indeterminato senza concorso” : Sono accusati di aver permesso l’assunzione a tempo indeterminato in Regione Marche di 776 persone, senza che sostenessero un concorso pubblico. Per questo 53 dirigenti dell’ente regionale sono stati denunciati dalla Guardia di finanza di Macerata, coordinata dalla procura di Ancona. Ai lavoratori, tutti inquadrati con contratti a tempo determinato sarebbero poi stati assunti a tempo indeterminato contravvenendo – secondo la ...

Assunzioni indebite - denunciati 53 dirigenti della Regione Marche : Roma, 23 apr. , askanews, Con un'operazione chiamata 'Easy Job' i militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Macerata, in coordinamento con la Procura di Ancona, hanno denunciato per ...

Bimbi maltrattati all'asilo - la bidella Rosanna denuncia : licenziata : 'Quei bambini è come se fossero figli miei, tornerei di corsa a lavorare in quell'asilo'. Rosanna De Simone , ex bidella licenziata per aver denunciato dei maltrattamenti ai danni di bambini nell' ...

Napoli - ai baretti con coltello e tirapugni : denunciato dai giovani della movida : Gli agenti del commissariato di polizia San Ferdinando hanno denunciato in stato di libertà A.M., 30enne napoletano con precedenti di polizia ora accusato di porto di armi o oggetti atti ad...