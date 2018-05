La debolezza dei bulli

vanityfair

: @RLepre Sono un ex insegnante di fisica applicata esperto in domotronica Amante della Natura. Dall' orservazione d… - a1acde6520cf4c2 : @RLepre Sono un ex insegnante di fisica applicata esperto in domotronica Amante della Natura. Dall' orservazione d… - Michelamikba1 : @Carlo213Ge @Kitkot3 Esatto...nella storia la decadenza morale portava sempre debolezza fisica ozio e abbassamento… - pero_drmac : I deboli non possono mai perdonare. Il perdono è un attributo dei forti. #citazioni #saggezza #prudenza #perdono #debolezza #fortezza -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Caro Massimo, In queste ultime settimane il professore di Lucca umiliato e irriso dai suoi studenti («si inginocchi!») è diventato, suo malgrado, un esempio da citare. La scuola è morta, la scuola non è morta… Ricordo la mia prima supplenza: avevo 26 anni e insegnavo in una media inferiore. Nel bel mezzo di una lezione fui colpita da un pallone di cuoio tiratomi da un alunno mentre ero girata di spalle, alla lavagna. Avevo letto tanto sugli adolescenti e preadolescenti e sapevo bene che, a quell’età, non esiste la valutazione del rischio. Eppure mi sentivo un pesce fuor d’acqua. Pochi giorni dopo uno studente arrabbiato tirò una sedia a un insegnante. Lui non era alle prime armi come me. Mi consolai. Questo succedeva in tempi in cui internet si usava solo come enciclopedia. Oggi invece tutto è diventato virale e allora si sono moltiplicati i video di professori più o meno presi in ...