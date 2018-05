La conferma che il Giro non è mai banale

Concordia - appello conferma : Schettino deturpò Giglio - paghi ammenda : Concordia, appello conferma: Schettino deturpò Giglio, paghi ammenda Il secondo grado ha stabilito che il comandante, condannato in via definitiva per il naufragio del 13 gennaio 2012, dovrà pagare 5mila euro per deturpamento di bellezze naturali. Soddisfatta l’Enpa, parte civile nel processo Parole chiave: ...

Concordia - appello conferma : Schettino deturpò Giglio - paghi ammenda - : Il secondo grado ha stabilito che il comandante, condannato in via definitiva per il naufragio del 13 gennaio 2012, dovrà pagare 5mila euro per deturpamento di bellezze naturali. Soddisfatta l'Enpa, ...

Stefano Cucchi - il carabiniere che ha fatto riaprire il caso in aula : conferma le accuse contro i colleghi : Alla fine è andato è andato in tribunale e ha confermato le accuse nei confronti dei suoi colleghi. Nonostante avesse paura a causa delle pressioni ricevute negli ultimi tempi e denunciate in un’intervista al fatto Quotidiano l’appuntato scelto Riccardo Casamassima si è presentato in aula e ha ripetuto le parole messe a verbale davanti al pm Giovanni Musarò. Dichiarazioni che hanno fatto riaprire il caso Stefano Cucchi. Il ruolo di ...

Giro d’Italia 2018 : le altre classifiche. Elia Viviani conferma la maglia ciclamino - Simon Yates in azzurro : Non cambiano le altre classifiche del Giro d’Italia 2018 al termine della decima tappa, la Penne-Gualdo Tadino. Elia Viviani conserva la maglia ciclamino della classifica a punti, Simon Yates conserva anche l’azzurra dei GPM oltre a quella rosa. maglia ciclamino: CORRIDORE TEAM PUNTI 1 ITA Viviani Elia QUICK-STEP FLOORS 178 2 IRL BENNETT Sam BORA – ...

Karate - Europei 2018 : l’Italia si conferma ai vertici. Il kata è una certezza - Michele Martina la nuova stella azzurra del kumite : Gli Europei 2018 di Karate, che si sono svolti questo fine settimana a Novi Sad (Serbia), hanno visto gli azzurri conquistare 10 medaglie: due ori, tre argenti e cinque bronzi. l’Italia si è confermata ancora una volta ai vertici continentali, chiudendo al terzo posto nel medagliere complessivo, alle spalle della Turchia e della trionfante Spagna. I nostri portacolori hanno saputo poi migliorare la prestazione della scorsa edizione, portando a ...

Manchester City - presentata la maglia 2018-2019 : confermato l’azzurro cielo : maglia Manchester City 2018-2019. Conquistata la Premier League con una vera e propria cavalcata trionfale, il Manchester City guarda già al futuro e ha presentato la nuova maglia che sarà indossata dai giocatori di Guardiola nella stagione 2018-2019. Nike, sponsor tecnico dei “Citizens”, ha deciso di non fare grandi rivoluzioni nella realizzazione della casacca, che […] L'articolo Manchester City, presentata la maglia ...

Centro Italiano Ricerche Aerospaziali : Paolo Annunziato confermato Presidente : L’Assemblea dei Soci (di cui è parte l’Agenzia Spaziale Italiana) del CIRA, Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, nella seduta di ieri ha nominato con voto unanime il Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per i prossimi tre anni. Nel ruolo di Presidente – rende noto l’ASI – è stato confermato il dott. Paolo Annunziato. Sono stati nominati anche gli altri membri del Consiglio di Amministrazione: ing. Maurizio ...

Margot Robbie conferma che lo spin-off su Harley Quinn è in lavorazione : Sono passati ormai due anni dal primo esordio di Margot Robbie come Harley Quinn sul film “Suicide Squad”. L’idea di realizzare uno spin-off dedicato esclusivamente al suo personaggio era già nell’aria da tempo (con alla regia Cathy Yan) ma recentemente l’attrice durante una intervista ha confermato che il film è ancora in lavorazione e ha dichiarato anche: Ho proposto l’idea di un film di gruppo al femminile ...

United - Mou conferma Pogba : "Sarà qui anche la prossima stagione" : Adesso scende in campo José Mourinho, nella speranza di porre almeno momentaneamente fine al caso Pogba. "Penso che sarà qui anche la prossima stagione. Questa è la mia sensazione", ha detto il ...

Papilloma virus - vaccino anti HPV previene il cancro/ È efficace e sicuro : la conferma arriva anche dall'Oms : Il vaccino contro il Papilloma virus, conosciuto come HPV, è efficace e puà prevenire il cancro uterino. Uno studio fatto su oltre 70000 donne non ha riscontrato gravi effetti collaterali(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 11:03:00 GMT)

Sana Cheema è stata strangolata - la conferma dell’autopsia : Sana Cheema è stata strangolata. A confermare come sarebbe morta la ragazza di origine pakistana e residente a Brescia è l’autopsia effettuata in questi giorni dal Punjab Forensic Laboratory. Il corpo di Sana Cheema presenta infatti delel fratture al collo, che sarebbero compatibili con lo strangolamento. Lo stesso portavoce della comunità pakistana presente a Brescia, Fazal Jabran, conferma che per ora le ultime notizie sulla morte della ...

Iran - il giorno dopo. Paesi Ue e Russia confermano l'accordo - critiche a Trump da Onu - Cina e Turchia : Cancellerie in ambasce, Borse in altalena, petrolio sopra i 70 dollari. Sono i primissimi effetti dell'annuncio di Donald Trump di rompere l'accordo con l'Iran sul nucleare e imporre nuove sanzioni. Quel JCPOA (piano d'azione globale congiunto) non sta più bene all'amministrazione Usa, malgrado sia stata proprio da Washington, allora primo inquilino Barack Obama, a promuovere l'intesa.Dalle reazioni internazionali emerge una forte ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Reggina - nessuna possibilità di confermare Cucchietti - via anche Tulissi : Calciomercato Reggina – La Reggina ha raggiunto l’obiettivo salvezza nel campionato di Serie C, la stagione è stata comunque deludente. La dirigenza amaranto sta pensando già a programmare la prossima stagione, la prima situazione da chiarire sarà quella dell’allenatore dopo l’addio di Maurizi. Al via la rivoluzione anche per quanto riguarda la rosa, poche conferme rispetto alla scorsa stagione come quelle del ...

NVIDIA GeForce GTX 1180 : un nuovo leak conferma le specifiche già trapelate il mese scorso : Qualche tempo fa vi avevamo raccontato di un corposo leak che definiva nel dettaglio le specifiche della nuova, potentissima scheda grafica NVIDIA, la GTX 1180. Oggi la scheda è comparsa a sorpresa nel database del celebre portale tecnologico TechPowerUp, che conferma tutte le informazioni già riportate dal precedente leak.Con tutta probabilità la NVIDIA GTX 1180 potrà vantare quindi la bellezza di 13 TeraFlops e sarà realizzata con il processo ...