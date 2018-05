La bufala del balzo dello spread Non è colpa di Di Maio e Salvini Vogliono condizionare

Il caso della leucemia di Riccardo Capriccioli con richiesta sangue al 3282694447 : altra bufala? : Si fa davvero fatica a comprendere il sensi delle catene come quella che oggi 14 maggio ci parla della leucemia di Riccardo Capriccioli, con richiesta urgente di sangue associata e con un numero mobile associato per mettersi in contatto con chi di dovere (3282694447). Si tratta di una bufala o c'è effettivamente bisogno del nostro aiuto? Solite speculazioni social quelle che in queste ore stanno girando moltissimo su Facebook, oppure tutti noi ...

Prezzo biglietti aerei : la bufala delle tasse aeroportuali - : ... alle polemiche di alcune compagnie aeree che sostenevano che, la riduzione delle tasse aeroportuali, avrebbe determinato sconti sui voli consistenti tali da spingere l'economia di molti Paesi e ...

WhatsApp - attenzione alla bufala delle scarpe Adidas Video : Come al solito la famosa applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp è vittima di quel fenomeno denominato pishing, ovvero quello secondo cui i criminali del web immettono delle trappole [Video] allo scopo di chiedere i dati sensibili degli utenti per truffarli. Stavolta, però, lo stratagemma utilizzato è alquanto singolare, vediamo qual è, come riconoscerlo e i modi per evitarlo. Un regalo allettante soprattutto per i giovani La truffa ...

Fake news sulla salute - la campagna dell’Ordine dei Medici : “Una bufala ci seppellirà” : “Non mi hanno vaccinato per paura dell’autismo“. “Avevo acquistato sul web un farmaco miracoloso”. “Ho curato il cancro con il bicarbonato di sodio”. Sono alcuni degli epitaffi che, sovrastati da una croce, campeggiano su altrettante lapidi nella campagna ‘Una bufala ci seppellirà?’, lanciata dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici. Manifesti dal retrogusto macabro per ...

La bufala della votazione in VII Commissione Cultura : In Commissione Cultura ieri non c’è stata nessuna votazione. Nei gruppi social si era sparsa la notizia che il PD, LeU, e il M5S avevano bocciato la sanatoria per i diplomati magistrali. Qualcuno aveva fatto girare una screen di un post apparso in un gruppo Facebook in cui si ringraziavano i membri della Commissione Cultura […] L'articolo La bufala della votazione in VII Commissione Cultura proviene da Scuolainforma.

La bufala di Abu Mazen "antisemita". Fact-checking delle sue dichiarazioni : Ma cosa ha detto esattamente il notoriamente moderato rappresentante palestinese? Egli è certamente esacerbato dal fallimento di 20 anni di inutili trattative con Israele, la cui politica diventa ...

Salvini e Di Maio - quella delle elezioni anticipate pare essere una bufala : A quasi due mesi dal 4 marzo, Lega e 5 stelle, che hanno vinto le elezioni, mantengono in carica il governo Gentiloni che continua nelle politiche precedenti. In particolare, per l’anno in corso, ha approvato il Documento Economico e Finanziario che conferma le politiche già definite e prevede l’aumento dell’Iva per fine anno. La seconda cosa che hanno fatto Lega e 5 stelle è di mantenere in vita la legge Fornero. In Parlamento ...

"Allerta meteo - domani le scuole sono chiuse" : la bufala corre sul web - ira del sindaco : Grosse polemiche a Oristano per una bufala che è corsa velocissima sui social network. Il maltempo da ieri ha colpito la Sardegna. Tanta, tanta pioggia. "Allerta meteo e scuole chiuse domani Oristano"...

Vaccini - AIDAA : arriva la bufala dell’autismo canino : “Il fenomeno ha le sue origini in Inghilterra dove sono oramai decine i padroni dei cani che si rifiutano di far vaccinare i loro cani contro la rabbia e contro altre malattie che possono essere mortali o pericolose per i pelosi ma anche per gli umani in caso di morsicatura in quanto sostengono questi proprietari di cani che ci sarebbe il rischio di Autismo canino, cioè che i cani diventino autistici“: lo spiega l’associazione ...

Nessuna bufala sul fratello di Orsato : Roberto davvero tifoso della Juventus : Non una bufala quella del fratello di Orsato, tifoso della Juventus: Roberto, consanguineo del fischietto di Schio, sembra proprio essere un supporters sfegatato della Vecchia Signora, e da qui il vespaio di polemiche che proprio non riesce a sgonfiarsi circa l'arbitraggio, non di certo eccelso, di Inter-Juventus andato in scena sabato sera (e che ha molto probabilmente imbinariato l'epilogo del campionato, al netto della bruttissima prestazione ...

Il caso di Giuseppina Ghersi - tra la storia vera su Wikipedia e la bufala della foto coi partigiani : Sta prendendo piede nuovamente in questi giorni la vicenda riguardante Giuseppina Ghersi, la ragazzina di 13 anni che nel 1945 sarebbe stata violentata dai partigiani e poi uccisa per la sua vicinanza al mondo fascista. Mai come in questi casi l'utilizzo del condizionale è necessario, perché tra Wikipedia ed altre fonti appare impossibile risalire alla storia vera o all'eventuale bufala che di tanto in tanto viene riproposta anche sui social. ...

Il contratto dei 5 Stelle e la bufala della neutralità : Né destra né sinistra, né pro né contro l'Europa, né reddito di cittadinanza né reddito di inclusione, né flat tax né progressività fiscale, né con le imprese né con le banche, insomma a cercare di star bene a tutti si finisce con non star bene a nessuno.Mentre il Presidente Mattarella si appresta a dare l'incarico esplorativo a Roberto Fico, Presidente della Camera ...

NIBIRU OGGI COLPIRÀ LA TERRA/ 23 aprile - giorno dell'Apocalisse mancata : torna la bufala della fine del mondo : NIBIRU OGGI COLPIRÀ la TERRA, ma si tratta di una bufala girata su internet, smentita anche dalla Nasa. Il pianeta si sarebbe dovuto schiantare OGGI, dopo un appuntamento mancato nel 2017(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 11:50:00 GMT)

“La Fine del Mondo inizia oggi 23 Aprile 2018” : il “pianeta della morte Nibiru causerà l’Apocalisse” - ecco perché la bufala è tornata virale : Senza criterio e infinite le “profezie” che si sono succedute nei decenni, in particolare negli ultimi anni diventate virali sul web che ne ha consentito la diffusione su larga scala: ormai gli autori delle bizzarre teorie sulla Fine del Mondo non si sforzano più nemmeno di fondarle su un minimo di basi scientifiche. Tanto delirio, nessun fondamento (neppure puramente/lontanamente razionale). Come ormai noto, i sostenitori della ...