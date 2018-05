La bozza M5s-Lega affonda la Borsa e lo spread vola a 150

La bozza del contratto M5s-Lega pubblicata da HuffPost Italia fa il giro delle testate mondiali : Il documento pubblicato ieri da Huffington Post Italia - la copia del contratto per il governo del cambiamento "sottoscritto dal Signor Luigi Di Maio Capo politico del Movimento 5 Stelle e dal Signor Matteo Salvini Segretario Federale della Lega" (queste le testuali parole che compaiono all'inizio della bozza di accordo) - ha fatto il giro del web. Non solo in Italia, ma anche all'estero. Molte le testate straniere che hanno ripreso l'esclusiva, ...

Governo - dopo la bozza del contratto tra Lega e M5s salgono i tassi sui Btp e lo spread si allarga a 151 punti : Fiammata dei tassi di interesse sui Btp italiani il giorno dopo la rivelazione di una bozza (superata) del contratto di Governo in discussione tra Lega e M5s, in cui compariva tra il resto la richiesta alla Bce di annullare 250 miliardi di debito pubblico italiano su un totale di oltre 2.300. Il rendimento dei titoli di Stato a dieci anni ha superato il 2,1%, il massimo dall’inizio dell’anno. Di conseguenza lo spread (cioè il ...

M5S-Lega - Mattarella non guarderà bozza - «attende il testo definitivo» Salvini vuole Viminale per i rimpatri La staffetta con Di Maio scricchiola : Al Quirinale? «Anche prima di lunedì. Non sono né Batman né Superman e nemmeno uno dei Superpigiamini», dice Salvini. «Ma sono pronto a portare la Lega al governo: la prima parola è quella data ai sei milioni di italiani che ci hanno votato»

Governo - a Mattarella bozza M5S-Lega ma aspetta testi definiti : Roma, 16 mag. , askanews, Le due delegazioni di M5s e Lega, nel corso delle consultazioni di lunedì scorso al Quirinale, hanno voluto lasciare al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la bozza ...

M5S-Lega - Mattarella non guarderà bozza di programma : «Il presidente attende il testo definitivo» La staffetta con Di Maio scricchiola : Al Quirinale? «Anche prima di lunedì. Non sono né Batman né Superman e nemmeno uno dei Superpigiamini», dice il leader del Carroccio. «Ma sono pronto a portare la Lega al governo: la prima parola è quella data ai sei milioni di italiani che ci hanno votato»

M5S-Lega - ecco il contratto : cancellazione debito e fuori dall’euro. «bozza superata» E in Europa scoppia il panico : L’Huffington Post svela la bozza: c’è anche un «Comitato di conciliazione» per appianare i dissidi tra i due partiti. M5S e Lega: «Versione vecchia, smentita dagli incontri successivi»

Effetto bozza M5S-Lega - la Borsa sprofonda. I mercati ‘non approvano’ : M5S e Lega lo hanno assicurato. Il contratto di governo pubblicato dall’Huffington Post “è una versione vecchia che è stata già ampiamente modificata nel corso degli ultimi due incontri del tavolo tecnico”. Eppure è bastato agitare lo spettro dell’uscita dall’euro e la richiesta alla Bce di ridurre il debito italiano per far balzare lo spread Btp-Bund a 150 punti. E il Ftse Mib affonda. A metà giornata si ...

Spread in rialzo dopo la bozza di contratto Lega-M5S - Borsa in calo : I mercati reagiscono con preoccupazione alla bozza del contratto Lega-M5S. Nel programma, bollato subito come superato, è prevista fra l'altro la cancellazione di 250 miliardi di...

Governo - dopo la bozza del contratto tra Lega e M5s salgono i tassi sui Btp e lo spread si allarga fino a 150 punti : salgono i tassi di interesse sui Btp italiani il giorno dopo la rivelazione di una bozza (superata) del contratto di Governo in discussione tra Lega e M5s, in cui compariva tra il resto la richiesta alla Bce di annullare 250 miliardi di debito pubblico italiano su un totale di oltre 2.300. Il rendimento dei titoli di Stato a dieci anni ha superato il 2%, il massimo da due mesi. Di conseguenza lo spread (cioè il differenziale tra il tasso pagato ...

Ftse Mib : -2 - 4% dopo bozza Lega-M5S. Analisti : paure esagerate : Per gli strategist della banca elvetica è ancora prematuro dire se le ultime indicazioni dal fronte politica possano mettere in discussione la loro visione sull'Italia.

M5s-Lega - Brunetta : “Salvini non parla a nome del centrodestra. Contratto? Spero sia piu` serio della bozza - sarebbe follia” : “Salvini? Sta facendo un governo con il M5s, ha preso questa strada. Non parla a nome del centrodestra“. Ad attaccare il segretario leghista è l’ex capogruppo di Forza Italia Renato Brunetta, mentre procedono le trattative tra 5 Stelle e Lega sul contratto. “Speriamo che Salvini al tavolo porti il programma di centrodestra, ma nel nostro programma non c’è la cancellazione del debito” prevista nella bozza ...

Effetto bozza M5S-Lega - balzo spread : M5S e Lega lo hanno assicurato. Il contratto di governo pubblicato dall'Huffington Post "è una versione vecchia che è stata già ampiamente modificata nel corso degli ultimi due incontri del tavolo ...

bozza di accordo Lega-M5S - su lo spread Milano a -1 - 5% - la benzina sopra 1 - 6 euro Il commento - Se si scherza con il fuoco : Piazza Affari parte in rosso e segna la performance peggiore in Europa in calo dello 1,5% in scia dell’incertezza politica. Sale lo spread e gli aumenti del petrolio fanno alzare anche i prezzi alla pompa

Cosa c’è nella bozza di contratto Lega-M5S : Si parla di uscita dall'euro, di parziale default sul debito pubblico e altri punti piuttosto estremi: entrambi i partiti dicono che è una versione "vecchia", ma lo spread ha già iniziato a salire The post Cosa c’è nella bozza di contratto Lega-M5S appeared first on Il Post.