La bozza del “contratto” tra M5S e Lega

Governo - ecco la bozza del contratto. Ma Salvini : "Roba vecchia - restiamo nell'euro" : Spunta un comitato di conciliazione parallelo al Cdm Di Maio attacca gli eurocrati. E sul contratto: "Forse si chiude domani" Migranti, il pressing dell'Europa, la replica di Salvini Governo, ...

Immigrazione - debito - missioni all'estero : ecco la prima bozza del contratto di governo : Via le sanzioni alla Russia L'equilibrismo in politica estera è una specialità italiana e anche un governo giallo-verde confermerebbe le linee guida degli ultimi anni. Si afferma subito la fedeltà ...

Lega-M5S - ecco la bozza di contratto «Eliminare le sanzioni alla Russia e cancellare parte del debito italiano» : Il documento pubblicato dall’Huffington Post, ma una nota di 5Stelle e Carroccio spiega: è una versione già modificata nel corso degli ultimi due incontri

Governo M5S-Lega - pubblicata la bozza del contratto : ecco i punti principali : 15 maggio 2018, 20.45 - L'Huffington Post ha pubblicato oggi in esclusiva il contratto Per il Governo del Cambiamento a cui Matteo Salvini e Luigi Di Maio stanno lavorando da giorni, una bozza datata 14 maggio 2018 alle 9.30, quindi ieri mattina a poche ore dall'arrivo al Colle dei due leader politici.Nel lungo articolo firmato da Lucia Annunziata, Gianni Del Vecchio, Alessandro De Angelis, Carlo Renda e Claudio Paudice viene illustrato ...

Lega-M5S - ecco la bozza di contratto : «Eliminare le sanzioni alla Russia e cancellare parte del debito italiano» : L’Huffington Post pubblica il documento, ma una nota congiunta di 5Stelle e Carroccio spiega: è una versione già modificata nel corso degli ultimi due incontri

“Togliere le sanzioni alla Russia ed eliminare parte del debito”. La bozza su cui lavorano Lega e M5S : «Il punto nevralgico è il contratto, qui ci sono alcuni temi da chiarire, alcuni punti da dirimere. I nomi vengono dopo» dice Luigi Di Maio all’uscita dal vertice con Matteo Salvini....

Immigrazione - debito - missioni all'estero : ecco la prima bozza del contratto di governo : Ancora nessuna fumata bianca. Dopo l'ultimo incontro al Quirinale il presidente Sergio Mattarella, il leader dei 5Stelle Luigi Di Maio non ha fatto il nome del premier e hanno chiesto al capo...

Reddito di cittadinanza - Fornero : ecco la bozza del patto Lega-5S : Nel piano 5S-Lega anche misure per formazione e per le famiglie con asili gratuiti e Iva a zero per i prodotti che riguardano il mondo della prima infanzia. Spunta anche il salario minimo e una ...

Via la legge Fornero e ok alla "quota 100" per le pensioni : la bozza del contratto di governo M5S-Lega : Dal superamento della legge Fornero alla "quota 100 per le pensioni", dal reddito di cittadinanza alla Flat tax: il contratto di governo del M5S-Lega prende, sia pur lentamente, forma al termine della ...

Governo M5S-Lega - la prima bozza del programma : 21.30 - Luigi Di Maio ha pubblicato un video su Facebook in cui ha detto : "Stiamo discutendo del futuro dell'Italia, siamo sulla buona strada, sono ottimista e non solo sulla discussione al tavolo ma per quelli che la temono e ci stanno attaccando: vuol dire che siamo sulla buona strada". Infine ha aggiunto: "La discussione va avanti, ci sono ampi punti di convergenza. Ovviamente domani dovremo continuare a lavorare".Domani ci sarà un'altra ...

Contratto per il governo del cambiamento : la bozza dell'accordo Lega 5 stelle è pronta : "Contratto per il governo del cambiamento". È questo il titolo dell'accordo sul quale Movimento 5 stelle e Lega stanno lavorando per chiudere il capitolo relativo al programma di...