Kim | no incontro se stop Trump a nucleare

La Corea del Nord minaccia : «A rischio l'incontro tra Trump e Kim» : L'idillio che, da qualche settimana a questa parte, ci faceva dormire tutti più tranquilli ora è a rischio. L'incantesimo tra Pyongyang e Washington

Esercitazioni militari : a rischio incontro Trump Kim : Torna alta la tensione in Corea. Il Nord ha cancellato i previsti colloqui di oggi con Seul che fanno seguito

Nord Corea - colloqui sospesi con il Sud : Kim minaccia di far saltare l’incontro con Trump : La protesta di Pyongyang per le esercitazioni militari congiunte tra Seul e Stati Uniti. Ma gli Usa: avanti con il vertice

La Corea del Nord ha cancellato i colloqui di domani con la Corea del Sud e ha minacciato di annullare l’incontro tra Kim Jong-un e Donald Trump : La Corea del Nord ha cancellato i colloqui previsti per domani con la Corea del Sud e ha minacciato di annullare l’incontro del prossimo 12 giugno a Singapore tra Kim Jong-un e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo The post La Corea del Nord ha cancellato i colloqui di domani con la Corea del Sud e ha minacciato di annullare l’incontro tra Kim Jong-un e Donald Trump appeared first on Il Post.

La Corea del Nord minaccia di annullare l'incontro tra Kim Jong-Un e Trump : La Corea del Nord cancella i previsti colloqui di domani con Seul e minaccia di annullare il summit tra Kim Jong-Un e Donald Trump. È quanto riferisce l'agenzia di stampa sudCoreana Yonhap. Il motivo addotto da Pyongyang: le esercitazioni militari che proseguono tra Usa e Corea del Sud.

'Interrogatori' Trump?dopo incontro Kim : 02.55 Ogni eventuale interrogatorio di Trump da parte del procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller, sarà dopo l'incontro del presidente Usa con il leader nordcoreano Kim Jong Un. Lo afferma Rudolph Giuliani, il legale del presidente americano, secondo quanto riporta la CNN.

Usa - Trump è sicuro : “L’incontro con Kim Jong Un sarà un successo” : Usa, Trump è sicuro: “L’incontro con Kim Jong Un sarà un successo” Usa, Trump è sicuro: “L’incontro con Kim Jong Un sarà un successo” Continua a leggere L'articolo Usa, Trump è sicuro: “L’incontro con Kim Jong Un sarà un successo” proviene da NewsGo.

Usa-Corea Nord - Lo Shangri-La di Singapore possibile sede incontro Trump-Kim - : L'hotel pluristellato del resto è già noto per aver ospitato importanti incontri internazionali e garantisce standard particolarmente elevati in termini di sicurezza per il summit del 12 giugno.

Usa - Trump è sicuro : 'L'incontro con Kim Jong Un sarà un successo' : "Penso che l'incontro con il leader nordcoreano sarà un successo - ha detto intervenendo in Indiana -, faremo un grande accordo per il mondo, per avere un futuro di pace".

Incontro Trump-Kim il prossimo 12 giugno a Singapore : A renderlo noto è stato il numero uno della Casa Bianca in un tweet commentando: "proveremo entrambi a rendere l'Incontro un momento speciale per la pace nel mondo!". La notizia arriva a poca ...