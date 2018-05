Kia Sportage | il SUV ora è anche ibrido “leggero”

Kia Ecodynamics+ - Nuovo mild hybrid diesel per Sportage e Ceed : Il Gruppo Hyundai esplora nuove soluzioni di elettrificazione e guarda anche ai motori diesel annunciando un'importante novità tecnica destinata ai modelli del marchio Kia. Nel corso del 2018 sarà infatti presentato il primo powertrain a gasolio con sistema mild hybrid a 48V sulla Kia Sportage Ecodynamics+ , mentre una versione analoga sarà introdotta nel 2019 nella gamma della nuova Ceed . Alternatore intelligente per ridurre i consumi ...

Kia Sportage - Primi collaudi per il facelift : Nel 2019, a quattro anni di distanza dal debutto al Salone di Francoforte, la Kia Sportage si rifarà il look proponendosi sul mercato in una veste totalmente aggiornata. Il facelift della Suv introdurrà importanti novità estetiche che saranno affiancate da aggiornamenti tecnici della gamma propulsiva e dall'introduzione di dotazioni e tecnologie inedite.Nuovo look. Il restyling di metà carriera della sport utility è stato appena avvistato su ...