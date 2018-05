Kena Mobile starebbe per lanciare Kena Casa | un’offerta di telefonia “fissa” su rete

4G di Kena Mobile in arrivo : ecco quando : Kena Mobile si prepara a registrare il debutto nelle sue offerte della connettività 4G. Dopo oltre un anno di permanenza …

Presto il 4G in Kena Mobile : il mese esatto dell’integrazione : Le offerte di Kena Mobile sono spesso vantaggiose, anche se la domanda che risuona nella testa degli utenti resta sempre la stessa: quando sarà possibile usufruire della velocità della rete 4G di TIM? Ci ha pensato 'mvnonews.com', in un'anteprima esclusiva, a fare un po' di luce sulla vicenda: la risposta all'interrogativo non troppo potrebbe piacervi, ma almeno rappresenta un punto di svolta ed un porto sicuro. Nonostante l'imminente lancio ...

Passa A Kena Mobile Offerte Maggio 2018 : Ecco le migliori Offerte e promozioni per Passare a Kena Mobile nel mese di Maggio 2018. Passa a Kena Mobile da Wind, TIM, Vodafone, Tre, PosteMobile e Operatori Virtuali: le migliori Offerte. Passa a Kena Mobile ricaricabile: Offerte Maggio 2018 Offerte Passa A Kena Mobile E Promozioni Sei stanco del tuo operatore telefonico? Sei un […]

Kena Mobile rilancia quattro offerte a partire da 2 euro : ecco come attivarle : Kena Mobile non teme nessuno, soprattutto Iliad, e ci tiene a ribadirlo rilanciando alcune delle sue più allettanti offerte, che saranno attivabili per tutto il mese di maggio direttamente online.

Sono Passato A Kena Mobile : Ecco La Mia Esperienza : Da oggi, 30 Aprile 2018, Sono un cliente Kena Mobile. In questo articolo ti racconto la mia Esperienza e la mia recensione di Kena Mobile. Come funziona Kena Mobile? E’ affidabile Kena Mobile? Come funziona? E la copertura? Kena Mobile Opinioni E Recensione I lettori più affezionati di YLU (e quelli che mi seguono su YouTube) lo sanno già, […]

Fedez e Lino Banfi insieme nello spot di Kena Mobile – VIDEO : Indietro 18 aprile 2018 2018-04-18T15:26:31+00:00 ROMA – La strana coppia Fedez-Lino Banfi protagonista del primo spot di Kena Mobile. Operatore Mobile virtuale nato nel 2017, Kena Mobile si appoggia alla rete Mobile di TIM, senza copertura in 4G. Al 2018 ha registrato 300.000 linee mobili. Nella nuova campagna pubblicitaria Kena Mobile rinnova l'offerta Kena Special,

Il primo spot TV di Kena Mobile sarà in onda a partire da oggi : A partire da oggi, 18 aprile, sarà in onda il primo spot TV di Kena Mobile, l'operatore virtuale che fa capo a TIM e che si autodefinisce "no frills". Non avrà ad oggetto alcuna tariffa o campagna promozionale, sarà piuttosto uno spot "istituzionale", finalizzato a far conoscere il brand ad un pubblico più ampio.

Kena Mobile potrebbe lanciare a breve offerte per la telefonia fissa : Kena Mobile, l’operatore virtuale di TIM, continua la sua espansione, con offerte per la telefonia Mobile particolarmente interessanti e l’arrivo …

Kena Mobile potrebbe entrare anche nel mercato della telefonia fissa : In attesa del debutto in TV con due testimonial d'eccezione e dell'abilitazione della rete 4G, scopriamo un'altra interessante indiscrezione legata a Kena Mobile.

Kena Mobile supera i 300.000 clienti : Nel mese di marzo Kena Mobile ha superato quota 300.000 linee attive, un traguardo importante se si considera il livello di competitività del mercato italiano

Kena Mobile per il suo compleanno regala 2 GB di traffico dati : Kena Mobile ha deciso di festeggiare il suo compleanno facendo un simpatico regalo ai suoi primi clienti con 2 GB di traffico dati da usare per navigare

Date precise per il 4G con Kena Mobile : importanti sviluppi sulla copertura : Stanno per irrompere sul mercato alcune novità molto interessanti sul fronte degli operatori, soprattutto per quanto riguarda Kena Mobile. Nato da una costola di TIM, nel tentativo di conquistare la fascia bassa del mercato con offerte in 3G, il virtuale si appresta a fare uno step evolutivo molto importante. Stiamo parlando della decisione di assicurare ai propri utenti la copertura del 4G, con una mossa che fino a pochi giorni fa non sembrava ...