Juventus | tutti i dubbi di Buffon | “ho paura…”

Juventus - Allegri : 'Ora tutti al mare. Futuro? Se non mi mandano via - resto' : Lo scudetto bianconero, il settimo consecutivo, il quarto di fila con Max Allegri in panchina. Trionfo della Juventus in campionato arrivato dopo il pareggio per 0-0 dell'Olimpico contro la Roma, poi ...

La Juventus vince il settimo scudetto consecutivo. Tutti i meriti di Allegri : L'unica con cui non ha feeling è la Supercoppa italiana: quattro finali e una sola vittoria, nel 2015. Per il resto Massimiliano Allegri non ha lasciato prigionieri da quando è arrivato alla Juventus .

Juventus - Marotta stalkerato : agente finisce a giudizio - tutti i dettagli : La Juventus ha praticamente conquistato la doppietta campionato-Coppa Italia, nelle ultime ore a tenere banco è una questione extra-calcistica che riguarda Marotta. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ il procuratore Gianluca Fiorini andrà a giudizio in Tribunale con l’accusa di “aver molestato telefonicamente” l’amministratore delegato della Juventus. Nel dettaglio l’agente subissava Marotta di messaggi ...

Inter-Juventus - la reazione dei social : tutti contro Orsato [FOTO] : 1/11 ...

Mercato Juventus - ecco tutti i nomi di un'estate calda : 1 di 10 Successiva TORINO - Indipendentemente da come andrà a finire questo campionato, l'estate della Juventus si preannuncia ricca di colpi di scena. Non ci saranno rivoluzioni radicali ma la ...

Inter-Juventus - tutti i precedenti a Milano nel mese di aprile Video : #Inter-#Juventus, derby d'Italia: la storia stessa del calcio italiano concentrata in una sfida. Mai banale, mai amichevole anche quando non è stata partita ufficiale. Decisiva per lo scudetto in più di una circostanza. Sul prato del 'Meazza' c'è uno scudetto in palio [Video], a tutti gli effetti quello della Juventus che fino a poche settimane fa sembrava quasi scontato. Un punto in due partite, tra cui lo scontro diretto con il Napoli, hanno ...

Juventus - Allegri crede nello Scudetto/ Dopo il ko con il Napoli : “Ora tutti parlano e io mi diverto” : Juventus, Allegri suona la carica Dopo la sconfitta contro il Napoli che ha riaperto i discorsi per lo Scudetto: il tecnico bianconero chiede qualche sacrificio in più ai suoi.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 18:00:00 GMT)

Juventus-Napoli - arrivo a pari punti? Tutti gli scenari per la volata scudetto : Juventus-Napoli, la volata scudetto è spettacolare. Tutto si è ribaltato in pochi giorni, adesso la squadra di Sarri è favorita alla vittoria finale dopo il blitz nella gara di campionato grazie alla rete di Koulibaly nel finale. Adesso può succedere davvero di tutto, anche una situazione di totale parità di punti al termine del campionato. In tal caso si andrebbero a considerare i punti negli scontri diretti, che però sarebbero in parità. ...

Juventus-Napoli - tutti i reparti a confronto : ecco perchè la squadra di Sarri pensa al colpaccio : Juventus-Napoli, è la viglia della partita più importante della stagione, fondamentale scontro per lo scudetto, i punti di distacco in classifica sono 4, la squadra di Allegri è reduce dal pareggio contro il Crotone, quella di Sarri dal successo contro l’Udinese, gli azzurri pensano al colpacci e hanno tutte le carte in regola per riuscirci, ecco l’analisi reparto per reparto. Partita dalla panchina, Allegri ha conquistato tanti ...

Juventus-Napoli - la partitissima che tutti ci invidiano : TORINO - Gli occhi di tutto il mondo sullo Stadium. La serie A è rimasta l'unico dei grandi campionati europei ancora senza padrone. Il Manchester City ha già festeggiato la Premier League, così come il Paris Saint Germain la Ligue ...

Di Maio e Salvini come la Juventus e la Ferrari. Hanno tutti paura di vincere : Un paziente mi racconta che da ragazzo era un tennista discreto. Aveva ottimi risultati in allenamento e nelle competizioni relativamente importanti. Se però si cimentava in tornei che per lui erano fondamentali cambiava e, a detta del suo allenatore, sembrava un altro giocatore molto più impacciato, indeciso e timoroso di affondare i colpi. Ricorda una partita in cui stava vincendo per due set a zero e nel terzo era sul 40 a 15. Mancava solo un ...

“Ingrato - vergogna”. Tutti contro Alessandro Del Piero. L’ex capitano della Juventus - oggi opinionista - riempito di insulti sui social. Il motivo? Quelle parole che non sono piaciute proprio a nessuno : Ci sono partite che lasciano il segno, anche in negativo, e che si portano dietro velenosi strascichi per settimane, se non mesi o anni. Una di queste rischia di essere quel Real Madrid – Juventus che ha sancito l’eliminazione tra gli applausi della squadra italiana ma che ha avuto un seguito polemico, con le parole di Gianluigi Buffon contro l’arbitro reo di aver concesso un dubbio rigore agli spagnoli a tempo scaduto. ...

John Elkann : "Abbiamo superato la più grande Juventus di tutti i tempi" : E stasera la Juve ci prova così al Bernabeu contro il Real Madrid Juventus oltre la media - "Il calcio, oltre a essere uno sport, è anche un business, che ha visto i club europei più che triplicare i ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - rivoluzione totale : in 9 pronti a salutare - tutti i nomi : Calciomercato Juventus – La Juventus si prepara per la gara di Champions League contro il Real Madrid, la squadra di Allegri chiamata all’impresa per riuscire a superare il turno. Ma nel frattempo si pensa anche al mercato della prossima stagione, in particolar modo prevista una vera e propria rivoluzione con tanti calciatori con la valigia in mano. Ultime partite in bianconero per Buffon, deciso infatti il ritiro, in difesa pronti a ...