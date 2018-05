Juventus-Perin | ostacolo Genoa | distanza tra richiesta ed offerta | la situazione

Juventus - accordo con Perin! : L'accordo di massima con la Juventus, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, è arrivato in tempi rapidi: il suo agente Alessandro Lucci ha trovato l'intesa sulla base di un contratto di 5 ...

Perin vuole la Juventus. Ora manca solo il sì del Genoa : Mattia Perin ha fatto la sua scelta: vuole la Juventus. Come spiega Fabiana Della Valle nell'articolo sulla Gazzetta di oggi, il portiere del Genoa - classe '92 - ha già raggiunto attraverso il suo ...

Juventus - per Perin è sfida al Napoli. Mirante e Marchetti le piste alternative : 1 di 2 Successiva TORINO - Caldo anche il fronte portieri. Se Wojciech Szczesny raccoglierà la pesante eredità di Gigi Buffon , i dirigenti bianconeri sono alla ricerca di un vice del polacco. L'...

Juventus - Marotta : "Lo scudetto più difficile"/ Su Allegri : "Credo che resterà qui. Donnarumma e Perin..." : Juventus, Marotta: "Lo scudetto più difficile", la gioia dell'amministratore delegato bianconero dopo il settimo titolo consecutivo. Le sue parole su Allegri, Donnarumma e Perin(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 14:26:00 GMT)

Juventus - Marotta : 'Futuro Allegri? C'è tanto ottimismo. Valutiamo Perin' : ... parla così l'amministratore delegato della Juventus Beppe Marotta intervenuto a Radio Anch'io Lo Sport il giorno dopo la vittoria dello scudetto, il settimo consecutivo per i bianconeri. "Ricordo ...

Calciomercato Juventus - occhi su Perin : offerta con contropartita al Genoa : Calciomercato Juventus- La Juventus ha conquistato lo scudetto con una giornata d’anticipo, alla squadra di Massimiliano Allegri è bastato il pareggio nella gara in trasferta contro la Roma. Adesso la dirigenza può programmare al meglio il futuro, valutazioni in corso per quanto riguarda il mercato e soprattutto per il ruolo di portiere. L’addio di Buffon lascia una casella libera, il titolare sarà Szczesny ma la Juventus ha ...

Mattia Perin in partenza per la Juventus : La Juventus e il Napoli sono alla ricerca di un nuovo portiere. Nel mirino c’è Mattia Perin, numero uno del Genoa.

Calciomercato Juventus - contatti con il Genoa per Perin : Con l'ormai quasi certo addio di Buffon, sarà Szczesny a raccogliere l'eredità del n.1 e capitano bianconero in casa Juventus. Nelle ultime ore però, nell'ottica di avere una coppia affidabile di "...

Calciomercato - Preziosi : 'Perin? La Juventus deve sbrigarsi - c'è anche il Napoli' : TORINO - Enrico Preziosi , presidente del Genoa , ha confermato l'interesse della Juve per Mattia Perin. ' È vero, nell'ultimo incontro in Lega a Roma, Marotta mi ha fermato e detto che dobbiamo ...

Juventus - inizia il dopo Buffon : i bianconeri pensano a Perin : L'eredità del capitano verrà raccolta da Szczesny, ma in casa Juve si pensa a rinforzare la rosa dei portieri con l'estremo difensore del Genoa. In lizza anche Mirante del Bologna

Perin alla Juventus dopo Buffon?/ Pronta un'offerta di 12 milioni di euro al Genoa : La Juventus avrebbe puntato sull'estremo difensore del Genoa Mattia Perin per il dopo Buffon. Pronta un'offerta di 12 milioni di euro per convincere Preziosi a cedere il portiere(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 12:25:00 GMT)

Juventus - Allegri vince la Panchina d'oro 2017/ Ulivieri : "Lavoro straordinario - Di Francesco vota Gasperini : Juventus, Allegri vince la Panchina d'oro 2017: al secondo posto Gian Piero Gasperini dell'Atalanta, mentre solamente terzo si piazza il tecnico del Napoli Maurizio Sarri.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 19:50:00 GMT)

Juventus-Atalanta - Gasperini : “orgogliosi della nostra partita” : “Chiaramente il tasso tecnico della Juve è altissimo, tra i migliori al mondo. Ma noi dobbiamo essere orgogliosi di questa partita: abbiamo giocato con personalità, facendo a lungo il gioco. Peccato per il primo gol, subito in un momento favorevole per noi. Polemiche per il turn-over? Abbiamo giocato talmente tante partite che le abbiamo affrontante tutte con grande dignità e senza fare piagnistei”. Così Gian Piero Gasperini dopo la ...

Juventus-Atalanta 2-0 - la squadra di Allegri scappa a +4 dal Napoli : partita coraggiosa per gli uomini di Gasperini ma non basta [FOTO] : 1/25 AFP/LaPresse ...