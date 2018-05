Juventus | l' infortunio di Spinazzola cambia il calciomercato | i dettagli

Infortunio Spinazzola / Rottura del legamento e lungo stop - ora la Juventus sulle fasce è nei guai! : Infortunio Spinazzola, il terzino è stato operato per la Rottura del legamento crociato anteriore e dovrà stare fuori a lungo. La Juventus ora è nei guai perché contava molto su di lui.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 20:04:00 GMT)

Calciomercato Juventus : arriva Caldara - ansia per l'infortunio di Spinazzola Video : Archiviata Coppa Italia e Campionato, per la Juventus è tempo di pensare al mercato. [Video] Con l'arrivo ormai certo di Mattia Caldara, alla sua prima stagione in bianconero, e quello di Leonardo Spinazzola, che invece fa i conti con l'ennesimo ko. Non buone notizie per lui e per il club di corso Galileo Ferraris. Caldara pronto per la nuova avventura Mattia Caldara è pronto a fare il salto di qualita' e vestire la gloriosa maglia della ...

Calciomercato Juventus : arriva Caldara - ansia per l'infortunio di Spinazzola : Archiviata Coppa Italia e Campionato, per la Juventus è tempo di pensare al mercato. Con l'arrivo ormai certo di Mattia Caldara, alla sua prima stagione in bianconero, e quello di Leonardo Spinazzola, che invece fa i conti con l'ennesimo ko. Non buone notizie per lui e per il club di corso Galileo Ferraris. Caldara pronto per la nuova avventura Mattia Caldara è pronto a fare il salto di qualità e vestire la gloriosa maglia della Juventus. Nella ...

Infortunio Khedira/ Juventus - fastidio muscolare nel riscaldamento : Allegri “risparmia” il centrocampista : Infortunio Khedira: Juventus, fastidio muscolare nel riscaldamento. Allegri “risparmia” il centrocampista e manda in campo Matuidi contro la Roma. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 21:16:00 GMT)

Juventus e Sampdoria - doppio infortunio nel riscaldamento : Si stanno giocando le ultime due partite della 37^ giornata del campionato di Serie A, in campo Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli, la squadra di Massimiliano Allegri può festeggiare lo scudetto. Due infortuni nel riscaldamento per Juventus e Sampdoria, si sono fermati infatti Khedira e Viviano, costretti a dare forfait per problemi muscolari, in campo Matuidi e Belec, due infortuni non indifferenti per Allegri e Giampaolo. Accertamenti nelle ...

Juventus - CUADRADO/ "Lo Scudetto più bello" - la vespa fondamentale al ritorno dall'infortunio : JUVENTUS, CUADRADO: “Questo è lo Scudetto più bello. Infortunio? Ho avuto paura”. Le dichiarazioni dell'esterno colombiano, pronto a festeggiare il titolo con la squadra bianconera(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 19:44:00 GMT)

Juventus - Cuadrado/ “Questo è lo scudetto più bello. Infortunio? Ho avuto paura perché...” : Juventus, Cuadrado: “Questo è lo scudetto più bello. Infortunio? Ho avuto paura”. Le dichiarazioni dell'esterno colombiano, pronto a festeggiare il titolo con la squadra bianconera(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 18:46:00 GMT)

INFORTUNIO HÖWEDES / Altro stop per il tedesco della Juventus : stagione finita? : INFORTUNIO HÖWEDES, Altro stop per il tedesco della Juventus: il centrale di proprietà dello Schalke 04 si ferma per un problema agli adduttori, stagione finita per lui e riscatto in bilico.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 20:42:00 GMT)

Infortunio Mandzukic - ansia in casa Juventus : gli ultimi aggiornamenti : Infortunio Mandzukic – A seguito della profonda ferita lacero contusa in regione sovramalleolare interna della caviglia destra, riportata in conseguenza del noto contrasto di gioco avvenuto nella partita di ieri, dopo il rientro a Torino nella nottata, Mario Mandzukic è stato sottoposto a sutura chirurgica. L’intervento, in anestesia locale, è stato effettuato da un consulente specialista in chirurgia plastica di riferimento della società ...

Infortunio Chiellini - ecco l’esito degli accertamenti : Juventus nei guai : Infortunio Chiellini – Giorgio Chiellini è stato sottoposto nella giornata odierna a esami strumentali, a seguito dell’Infortunio patito nel corso della gara di ieri sera, per quale è stato costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco. Dagli accertamenti esperiti – con le cautele del caso dovute alla precocità dell’effettuazione degli stessi – è emersa la presenza di una lesione al bicipite femorale, in sede pre-inserzionale al ...

Infortunio Chiellini/ Juventus - problema muscolare contro il Napoli : ansia per la finale di Coppa Italia : Infortunio Chiellini, problema muscolare in Juventus - Napoli: ansia per la finale di Coppa Italia contro il Milan. Le ultime notizie sulle condizioni del difensore bianconero(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 21:24:00 GMT)

Infortunio Chiellini - il difensore out : che guaio per la Juventus : Infortunio Chiellini, il difensore out: che guaio per la Juventus. Si sta giocando il posticipo della 34^ giornata del campionato di Serie A, importante scontro scudetto quello tra Juventus e Napoli. Ritmi alti nei primi minuti, poi prima tegola per la Juventus, out Chiellini per Infortunio, al suo posto dentro Lichtsteiner con Howedes spostato al centro della difesa in coppia con Benatia. Una tegola non indifferente per Allegri. L'articolo ...

Infortunio Pjanic/ Ancora dubbi sul problema muscolare del centrocampista bosniaco della Juventus : Infortunio Pjanic, la condizione del centrocampista bosniaco lascia Ancora dubbi: problemi muscolari o semplice affaticamento. Da vedere se recupererà per la gara contro il Napoli.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 13:25:00 GMT)

Juventus - Allegri : 'Grazie Pjanic : senza l'infortunio non avrei inserito Douglas Costa' : Howedes ha dimostrato di essere un giocatore importante, è stato il titolare della Germania Campione del Mondo. Sono contento per il suo gol, se lo meritava perché è un grande professionista e un ...