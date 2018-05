Juventus | la nuova maglia divide | petizione dei tifosi contro la “toppa” Jeep

Toppa sì – toppa no? Questo è il problema della nuova maglia della Juventus : i tifosi si ribellano allo sponsor ‘ingombrante’ : Una nuova maglia per la Juventus, ma la novità non raccoglie solo consensi: i tifosi infuriati per la ‘toppa’ si ribellano, ecco l’hashtag diventato virale in poco tempo Come ogni maglia nuova che si rispetti anche quella della Juventus, presentata ieri, ha raccolto consensi e dissensi tra i tifosi. La presentazione della nuova t-shirt bianconera, per la stagione 2018/2019 (che debutterà nel match contro il Verona sabato), ha ...

Presentata la nuova maglia home 2018/2019 della Juventus : Dopo la conquista della Coppa Italia e essersi laureata per la settima volta consecutiva Campione d'Italia, per la Juventus è tempo di pensare al futuro. È stata Presentata infatti la nuova divisa home 2018/2019, che verrà eccezionalmente indossata per la prima volta sabato alle 15:00 contro l'Hellas Verona, quando la Juve festeggerà il suo 36esimo titolo e sarà in vendita esclusiva per una settimana negli store ufficiali della Juventus, Adidas ...

Juventus - presentata la nuova maglia 17/18 : le FOTO : La Juventus ha presentato le nuove divise per la stagione 17/18, Pjanic e Dybala testimonial delle maglie per la prossima stagione A due giorni dalla vittoria del settimo scudetto consecutivo la Juventus ha presentato oggi la maglia per la prossima stagione. Una divisa che presenta un design semplice e al contempo sfrontato, ispirato dal rispetto verso i colori bianconeri ma con un look contemporaneo. Infatti, se la parte anteriore è ...

Juventus 2018/2019 - la nuova maglia divide i tifosi (FOTO) : Juventus 2018/2019- La Juventus ha ufficializzato la nuova maglia in vista della prossima stagione. Strisce decisamente più larghe e meno spazio alla tradizione. Retro maglia totalmente bianco. Pantaloncini e calzettoni completamente bianchi. LA POLEMICA E’ già scoppiata la polemica sui social. Da una parte chi difende la tradizione della maglia bianconera e boccia tassativamente la […] L'articolo Juventus 2018/2019, la nuova maglia ...

La Juventus e la nuova Calciopoli - l’affondo di Repubblica : “dalle pressioni sugli agenti a quel ciao Taglia… - così si uccide il calcio italiano” : La Juventus ha conquistato il settimo scudetto consecutivo, i bianconeri hanno festeggiato dopo il pareggio in trasferta all’Olimpico contro la Roma, non sono mancate le grandi polemiche soprattutto dopo i favori arbitrali ai bianconeri nelle ultime giornate di campionato, decisioni che hanno indirizzato la corsa scudetto. Angelo Carotenuto, giornalista di Repubblica, ha fatto il punto sul calcio italiano, ecco l’analisi: “Un ...

Roma - la nuova maglia 2018-2019/ Foto - l’esordio contro la Juventus - è ispirata agli antichi romani : Roma, la nuova maglia 2018-2019, Foto, l’esordio contro la Juventus: è ispirata agli antichi Romani. Domenica sera la prima della nuova divisa giallorossa firmata Nike(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 15:41:00 GMT)

Nuova maglia della Roma / I giallorossi vogliono presentare la divisa Nike 2018/19 domenica contro la Juventus : Nuova maglia della Roma, i giallorossi vogliono presentare la divisa 2018/19 già nella gara di domenica contro la Juventus ultima che il club allenato da Di Francesco giocherà all'Olimpico.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 19:50:00 GMT)

