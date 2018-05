Juve | incontro per blindare Dybala Diritti d' immagine | problema legale

Mattarella : «Io arbitro - serve correttezza dei giocatori» L’incontro con Juve e Milan : Il presidente della Repubblica riceve al Quirinale le squadre finaliste della Coppa Italia e si paragona a un direttore di gara, che ha bisogno della correttezza dei calciatori in campo per svolgere al meglio il suo ruolo

Real Madrid- Juve ntus LIVE 0-1 : Mandzukic sblocca subito l’incontro [VIDEO] : Real Madrid-Juventus LIVE 0-1 – Dopo il grande risultato di ieri della Roma nella gara contro il Barcellona un’altra italiana in campo, si tratta della Juventus di Massimiliano Allegri chiamata ad un’impresa ancora più difficile di quella dei giallorossi. Bisogna ribaltare lo 0-3 dell’andata, di fronte i campioni in carica ed una squadra fortissima. Assente l’attaccante Paulo Dybala, espulsione nella gara ...

Crotone - è iniziata la caccia al biglietto per il prossimo incontro casalingo tra il Crotone e la Juve ntus (18 aprile 2018 ore 20.45) : Mancano ancora otto giorni al prossimo incontro casalingo che i pitagorici dovranno disputare contro i bianconeri campioni d’Italia uscente ed

Juventus - Marotta : 'Dybala-Simeone? Incontro casuale. Starà con noi tanto tempo' : In quell'occasione il Real Madrid è stato più forte nell'arco dei 90 minuti, perché oggettivamente è la squadra più forte al mondo in questi anni. Magari possiamo recriminare magari per un approccio ...