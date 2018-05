Juve : giocatori in vacanza fino a venerdì : Aveva promesso una settimana di vacanza, in caso di scudetto anticipato, e così è stato. Massimiliano Allegri ha lasciato liberi i giocatori della Juventus fino a venerdì, quando effettueranno una seduta pomeridiana in preparazione della gara contro il Verona del giorno dopo, ultimo impegno della stagione. L'articolo Juve: giocatori in vacanza fino a venerdì sembra essere il primo su CalcioWeb.

Messi re - Dybala terzo ma il Napoli batte la Juve - CR...17 : ecco i migliori 100 giocatori della stagione : Manca ancora una partita alla fine del campionato italiano, e stessa cosa valga anche per quello francese e quello spagnolo, dove tutto è però ormai già deciso. Juve, Barcellona e Psg campioni, così ...

Juventus scudetto - Dybala : "Mostruosi". La gioia dei giocatori sui social : Grande festa nello spogliatoio Juve per il settimo scudetto esternati, come vuole ormai la tradizione, anche sui social. Da Dybala a Matuidi, da Howedes a Benatia, ecco i contenuti social dei ...

Norimberga - festa promozione a 'suon' di... Juve : i giocatori cantano l'inno bianconero. VIDEO : L'intervista dopo la promozione del Norimberga a Enrico Valentini, nel finale c'è anche una domanda in italiano per il terzino I VIDEO più curiosi dal mondo dello sport Guarda tutti i VIDEO

Mattarella : «Io arbitro - serve correttezza dei giocatori» L’incontro con Juve e Milan : Il presidente della Repubblica riceve al Quirinale le squadre finaliste della Coppa Italia e si paragona a un direttore di gara, che ha bisogno della correttezza dei calciatori in campo per svolgere al meglio il suo ruolo

Sergio Mattarella riceve Milan e Juventus al Quirinale : "L'arbitro non si nota se i giocatori sono corretti" : Un buon arbitro spera sempre di non essere notato e può non essere notato se i giocatori sono corretti. Sergio Mattarella riceve le due squadre finaliste di Coppa Italia, Milan e Juventus, e rivolge a loro un discorso sulla correttezza del comportamento di chi fa sport. Poi ricorda di essersi paragonato a un arbitro nel discorso di insediamento, nel 2015."I vostri discorsi - ha detto il capo dello Stato a Buffon e Bonucci - mi hanno fatto ...

Juventus - Allegri : 'Gli schemi? La differenza la fanno i giocatori' : ' È stata una bella partita di calcio fra due squadre che si sono affrontate a viso aperto perché avevano bisogno di vincere - le parole del tecnico bianconero ai microfoni di Premium Sport -. Siamo ...

Serie A - Rocchi su Juventus-Napoli : «C'era tantissima tensione tra i giocatori» : ROMA - "Ieri è stata una bella partita, difficile da gestire soprattutto nella prima parte ma, tutto sommato, corretta, nonostante la posta in palio. Anche dal nostro punto di vista possiamo essere ...

Il Napoli batte la Juventus : la festa dei giocatori e dei tifosi azzurri allo Stadium : Impresa del Napoli che batte la Juventus 0-1 allo Stadium e si porta a -1 dai bianconeri. Una partita non molto emozionante viene decisa nel finale da un colpo di testa di Koulibaly, che sovrasta ...

Juve - Allegri spinge per due giocatori del Psg : La Juventus spinge per due giocatori del Psg : si tratta di Thomas Meunier e Layvin Kurzawa , secondo Rai Sport priorità di Allegri per la prossima estate.

Coppa Italia - Juventus-Milan : giocatori da Mattarella l'8 maggio : TORINO - Il prossimo 8 maggio, vigilia della finale di Tim Cup 2018, una delegazione composta dai rappresentanti di Figc e Lega Serie A, dagli ufficiali di gara, dai calciatori, dagli staff tecnici e ...