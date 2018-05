Juve | dal Barcellona arriva il baby fenomeno Pablo Moreno

Dalla Spagna : la Juve ha preso Moreno - il 2002 da record del Barcellona : Come scrive oggi Sport , quotidiano molto vicino al club catalano, la Juventus ha già informato il Barca di aver intenzione di pagare la clausola rescissoria da tre milioni di euro presente nel ...

Dall'Inghilterra : prima cessione eccellente della Juventus Video : La Juventus sabato all'Allianz Stadium festeggera' il suo settimo scudetto consecutivo e la quarta Coppa Italia di fila, record assoluto difficilmente eguagliabile da chiunque voglia provare a compiere tale impresa. Intanto Beppe Marotta e Fabio Paratici sono attivissimi sul mercato [Video], per mettere in piedi una nuova mini rivoluzione in grado di ridare fiato ad una rosa un po' avanti con l'eta'. Pronta una cessione importante, nel Regno ...

La Juventus e la nuova Calciopoli - l’affondo di Repubblica : “dalle pressioni sugli agenti a quel ciao Taglia… - così si uccide il calcio italiano” : La Juventus ha conquistato il settimo scudetto consecutivo, i bianconeri hanno festeggiato dopo il pareggio in trasferta all’Olimpico contro la Roma, non sono mancate le grandi polemiche soprattutto dopo i favori arbitrali ai bianconeri nelle ultime giornate di campionato, decisioni che hanno indirizzato la corsa scudetto. Angelo Carotenuto, giornalista di Repubblica, ha fatto il punto sul calcio italiano, ecco l’analisi: “Un ...

Scudetto e… tennis! Del Piero e quel paragone particolare : “il Napoli come Nadal - ma questa è l’era della Juventus e di Federer” : Commentando la lotta Scudetto fra Juventus e Napoli, Alex Del Piero ha fatto un particolare paragone tirando in ballo Federer e Nadal Domenica notte è arrivata la certezza matematica: grazie al pareggio ottenuto contro la Roma, ad una giornata dal termine, la Juventus è diventata Campione d’Italia per la 34ª volta. Niente da fare per il Napoli che nonostante il bel gioco espresso, non è riuscito a fermare la striscia vincente della ...

Scudetto alla Juventus : frecciata al Napoli dal fratello di Higuain : ROMA - Tra i più felici per il trionfo della Juventus da scapito del Napoli di Sarri c'è Nicola Higuain, fratello-agente di Gonzalo , festeggia il 7° Scudetto bianconero con un messaggio polemico su ...

Esclusiva CalcioWeb – Juventus - la situazione Allegri e le strategie di calciomercato : via Higuain o Dybala? Dipende dal prossimo allenatore : calciomercato Juventus – La Juventus si è laureata campione d’Italia, nell’ultima giornata del campionato di Serie A pareggio della squadra bianconera contro la Roma, risultato che ha permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di festeggiare il titolo con una giornata d’anticipo. Adesso è il momento di programmare il futuro e la prossima stagione, la prima situazione da chiarire sarà quella legata all’allenatore ...

Juve campione d’Italia per la 7° volta di fila : dallo scudetto più sofferto passa una doverosa rivoluzione - non solo in campo : Adesso c’è anche la matematica. Ma questo campionato la Juventus lo aveva di fatto già conquistato la settimana scorsa, anzi, quella precedente con il tonfo clamoroso del Napoli a Firenze, o forse ancora prima come sostengono i suoi detrattori, durante il big match di San Siro contro l’Inter condizionato dalle scelte di Orsato. Il risultato non cambia. Ha vinto ancora la più forte, ovvero la Juve: il risultato all’Olimpico contro la Roma ...

Roma-Juventus - formazioni e diretta dalle 20.45 : I bianconeri nella Capitale per festeggiare lo scudetto, basta un pari. Giallorossi che vogliono confermarsi terzi per un posto in Champions

Diretta Sampdoria Juventus Primavera: Info streaming video e tv del match. Attenzione ai liguri, che devono mettere in sicurezza la salvezza.

Roma-Juventus - probabili formazioni e ultimissime : Mandzukic e Under dal 1' : Roma-Juventus- Tutto pronto per il match di questa sera tra Roma e Juventus. Dopo la sconfitta dell’Inter contro il Sassuolo, la Roma si è qualificata matematicamente alla prossima Champions League. Juventus a caccia di un punto per la conquista ufficiale dello scudetto. Allegri scegli il 4-2-3-1, dentro Mandzukic dal 1′. La Roma risponde con il […] L'articolo Roma-Juventus, probabili formazioni e ultimissime: Mandzukic e Under ...

