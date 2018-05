Juve | Buffon | Ritiro? Un po' di paura c' è | studierò per diventare

Juventus - Piqué intervista il capitano : 'Sono Buffon e voglio esserlo fino alla fine' : 1 di 3 Successiva TORINO - Il ritiro lo spaventa ma se resterà in campo lo farà per poter vestire i panni di SuperGigi fino alla fine. alla vigilia della conferenza stampa in cui farà luce sul proprio ...

Juventus - Piqué intervista Buffon : "Ritiro? Un po' di paura c'è - ma studierò' : Ricordo che in quel momento ero molto felice perché era la mia prima chance di mostrare al mondo chi fosse Buffon e che fosse un buon portiere. Ricordo che la gioia vinse la paura prima di una ...

JuveNTUS - BUFFON SI RITIRA : GIOVEDÌ CONFERENZA STAMPA/ L'agente : “Totti? No - sarà un addio alla Del Piero” : Gigi BUFFON si RITIRA, GIOVEDÌ la CONFERENZA STAMPA per l'annuncio: il comunicato ufficiale della JUVENTUS. Alle 11.30 il capitano parlerà all'Allianz Stadium e comunicherà la sua decisione.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 15:27:00 GMT)

Marotta : 'Dicono che la Juve 'ruba' - è bello vincere col VAR'. Poi congeda Buffon : 'Sarà difficile sostituirlo' : Le loro qualità si sono evidenziati anche grazie al resto della squadra, al centrocampo che ha saputo filtrare e alla difesa fra le migliori al mondo'. SULL'ADDIO DI Buffon - 'Intanto dobbiamo ...

Juve - è pronto l'annuncio di Buffon : conferenza stampa fissata per giovedì : Tramite un comunicato stampa, la Juventus ha annunciato che giovedì 17 maggio alle ore 11:30, all'Allianz Stadium, Buffon terrà una conferenza stampa.

Juventus - giovedì conferenza stampa di Buffon : in arrivo un importante annuncio : La Juventus sta ancora festeggiando la vittoria dello scudetto, scudetto per la squadra di Massimiliano Allegri insieme alla Coppa Italia, adesso ultima partita contro il Verona, la gara è stata anticipata a sabato, prevista una grande festa. Nel frattempo tramite un comunicato stampa, il club bianconero ha annunciato che Buffon parlerà in conferenza stampa giovedì 17 maggio all’Allianz Stadium, alle ore 11:30. Nessuna ufficialità al ...

JuveNTUS - NEDVED / "Settimo Scudetto di fila un'impresa straordinaria. Senza Buffon difficile - Allegri resta!" : JUVENTUS, NEDVED: il vicepresidente bianconero parla del settimo Scudetto consecutivo e delle polemiche che hanno portato la squadra a reagire e a trovare la voglia di vincere ancora.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 17:56:00 GMT)

Juve - i protagonisti della cavalcata tricolore : sua maestà Buffon - Douglas è un alieno : Impossibile scegliere un uomo copertina, perché si sono presi tutti un pezzo di scudetto, e la differenza l'ha fatta ancora una volta il gruppo. Il settimo consecutivo è l'ultimo trofeo sollevato da ...

Juventus - Marotta : “Buffon parlerà con il presidente. Vogliamo due portieri di valore…” : Juventus, Marotta- Intervenuto a “Radio Uno”, nella trasmissione “Radio Anch’io Sport, Beppe Marotta ha anticipato alcune scelte per il futuro. La volontà della società bianconera è quella di continuare con Massimiliano Allegri. Il direttore generale si è detto molto ottimista a riguardo. Poi anticipazioni su Buffon e il nuovo portiere. Bocciato Donnarumma. LE PAROLE DI […] L'articolo Juventus, Marotta: ...

Sette? Per Buffon con la Juve sono nove e ora tutti in piedi per la leggenda : percorso a tappe - Gigi ha giocato quest'anno un'interminabile partita doppia, tra la smania di dimostrare al mondo di essere ancora il più forte di tutti - impresa ancora più difficile se hai un ...

Calciomercato Juventus - colpo a sorpresa : scelto l'erede di Buffon Video : La Juventus sta gia' lavorando con grandissima attenzione per il Calciomercato in entrata ed avrebbe trovato l'erede di Buffon, il quale dovrebbe smettere con il calcio giocato al termine di questa stagione. Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe vicinissima all'acquisto di Matteo Perin dal Genoa. Il forte portiere ha ventisei anni ed è sicuramente uno dei migliori in Italia nel suo ruolo. Dopo essere ...

Juventus - cosa farà adesso Buffon? Juventus - Figc o Fifa : Buffon potrebbe far parte di questa struttura, anche se delle tre ipotesi è quella che lo intriga di meno, forse perché tra tutte è quella più smaccatamente politica e il rischio di passare da un ...

Juventus : scudetto e Buffon - feste e addio : TORINO - La festa scudetto della Juventus si sdoppia, anzi si fa in tre. Senza considerare i festeggiamenti privati di squadra, staff, dirigenti e presidente, ci sono almeno tre appuntamenti pubblici ...