Justin Hartley di This Is Us svela | ‘Una fan mi ha molestato al ristorante | dovrebbe

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Non è solo il "suo" Kevin ad avere problemi con la notorietà:diIs Us ha recentementeto di essere stato protagonista di un episodio di molestie, complice una fan decisamente troppo invasata che "vergognarsi di se stessa".Come riporta Just Jared, l'attore ha spiegato che l'incidente è accaduto mentre stava cenando in una Chicago con alcuni amici. "Questa donna – che non conosco, una completa estranea per me – mi ha riconosciuto e ha iniziato a urlare, a diventare pazza" ha raccontato a Good Housekeeping, "Mi è saltata addosso e ha iniziato a baciarmi"."Le ho detto, 'Non ci si para davanti a persone che non si conoscono mettendo la propria bocca sulla loro'" ha continuato, "'Se lo avessi fatto io con te, sarei in prigione. Per favore non farlo. E non è che sto cercando di darti lezioni di vita, ma credo che questa sia molto ...