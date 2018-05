John Travolta e 50 Cent Cannes | il video virale ballando come Saturday Night

John Travolta ODIA TOM CRUISE?/ Scientology : guerra per la leadership : Secondo le dichiarazioni di una ex guardia della sicurezza di Scientology gli attori Tom Cruise e JOHN TRAVOLTA si ODIA no e si combattono per la leadership della setta(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 15:15:00 GMT)

L'ex guardia di Scientology : "Mi obbligavano a sbiancare i denti per sorridere a Tom Cruise. Lui e John Travolta si odiano" : Ha prestato servizio per 30 anni come addetto alla sicurezza nella chiesa di Scientology: Brendan Tighe, ex dipendente, conosce bene il dietro le quinte di uno dei movimenti religiosi più dibattuti. E conosce i suoi personaggi principali, come Tom Cruise, il "messia", e John Travolta: "Si disprezzano l'un l'altro, non è un segreto", ha rivelato l'uomo in esclusiva al Daily Mail. Ha anche svelato come sia stato costretto a fare ...