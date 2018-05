John Travolta a Cannes | «Donne e uomini | basta farci la guerra»

Cannes - John Travolta «Benicio del Toro - attore grazie a Grease» : Non si è risparmiato in battute, confessioni e sorrisi, l’attore John Travolta, al festival di Cannes per presentare il film Gotti di cui è protagonista, ma, soprattutto per festeggiare i 40 anni di Grease, uno dei suoi film icona, amato di generazione in generazione. «Ciao John, volevo dirti che io sono Sandy», dice una ragazza prendendo la parola in platea. «Mia madre mi ha chiamato così perché era una fan di Grease» – «Impressive!», ...

Festival di Cannes - 40 anni dopo Grease. Sala piena e standing ovation per John Travolta : Più che una lezione di cinema, una lezione di vita. Carismatico, generoso, sicuro di sé, calmo, pacificato, al Festival di Cannes due ore con John Travolta sono state un tempo prezioso per tornare indietro nel tempo e guardare al futuro con questo attore che dal 1977, l’anno della Febbre del sabato sera, è un fenomeno. Il pubblico in fila ore prima, la Sala Bunuel stracolma, risate, standing ovation e lui che continuava a rispondere a ...

John Travolta e 50 Cent/ Cannes - il video virale ballando come "Saturday Night Fever" : John Travolta e 50 Cent al Festival del Cinema di Cannes, il video diventa virale ballando come "Saturday Night Fever" mentre il rapper canta il suo ultimo successo.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 17:38:00 GMT)

'Grease' - John Travolta celebra i 40 anni del film a Cannes : Un evento speciale a Cannes celebra i 40 anni di Grease. John Travolta e il regista, Randal Kleiser, parteciperanno a una spettacolare proiezione...

BASIC/ Su Rete 4 il film con John Travolta e Connie Nielsen (oggi - 30 aprile 2018) : BASIC, il film thriller in onda su Rete 4 oggi, lunedì 30 aprile 2018. Nel cast: John Travolta, Connie Nielsen, Samuel L. Jackson, alla regia John Mc Tienam.

John Travolta E' UNO STALKER/ L'ossessione di Moose : il film di Fred Durst : JOHN TRAVOLTA sta lavorando a un film che ha definito la sua miglior esperienza come attore in cui interpreta uno STALKER che ossessiona una star del cinema

GREASE - DROGA E SCENE HOT DIETRO LE QUINTE/ Che fine hanno fatto John Travolta e Olivia Newton John? : GREASE, 40 anni dopo il film con John Travolta e Olivia Newton John. I retroscena mai svelati sul film e il cast: festini, DROGA, sesso, flirt e molto altro

John Travolta ODIA TOM CRUISE?/ Scientology : guerra per la leadership : Secondo le dichiarazioni di una ex guardia della sicurezza di Scientology gli attori Tom Cruise e JOHN TRAVOLTA si ODIAno e si combattono per la leadership della setta

L'ex guardia di Scientology : "Mi obbligavano a sbiancare i denti per sorridere a Tom Cruise. Lui e John Travolta si odiano" : Ha prestato servizio per 30 anni come addetto alla sicurezza nella chiesa di Scientology: Brendan Tighe, ex dipendente, conosce bene il dietro le quinte di uno dei movimenti religiosi più dibattuti. E conosce i suoi personaggi principali, come Tom Cruise, il "messia", e John Travolta: "Si disprezzano l'un l'altro, non è un segreto", ha rivelato l'uomo in esclusiva al Daily Mail. Ha anche svelato come sia stato costretto a fare ...