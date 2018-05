Iva | il rincaro sarebbe veramente un salasso per le tasche degli italiani

businessandtech

: 'Serve un governo per evitare il rincaro dell'Iva. Mi aspetto un supplemento di #responsabilità della politica. Ora… - Confcommercio : 'Serve un governo per evitare il rincaro dell'Iva. Mi aspetto un supplemento di #responsabilità della politica. Ora… - Adoc_piemonte : Aumento Iva, per spese primarie rincaro di 166 euro l’anno a famiglia - AdocMolise : RT @adocnazionale: Dal 2019 potrebbe aumentare #Iva. Le conseguenze? Un #rincaro di oltre 160 euro a famiglia, pari al 5% del reddito, per… -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Non è certo la prima volta che l'Iva viene ritoccata al rialzo, anzi, ma poche volte come stavolta i suoi effetti potrebbero essere così nefasti: proprio nel momento in cui l'economia italica dà i primi segni di ripresa e di recupero dei consumi, un aumento di questa tassa rappresenterebbe untroppo duro da sopportare per la maggior parte delle famiglie italiane. ...