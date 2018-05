Italia | tornano a crescere fatturato e ordinativi

Regeni : gli inquirenti Italiani tornano al Cairo : Oggi iniziano le operazioni per il recupero dei video delle telecamere di sorveglianza della metropolitana presa dal ricercatore friulano la sera in cui venne rapito -

Giro d’Italia – Tornano protagoniste le ruote veloci : ecco il percorso della decima tappa : La decima tappa del Giro d’Italia sarà adatta ai velocisti: ecco il percorso della frazione odierna La decima tappa del Giro d’Italia sarà la più lunga di questa edizione. La carovana in rosa partirà da Penne e giungerà a Gualdo Tadino e attraverserà l’Appennino da sud verso nord con un percorso tortuoso costellato prevalentemente di brevi salite pedalabili e con tre classificate GPM di cui la prima (lunga quasi 20 chilometri) ...

Fastweb - assunzioni da settembre 2018/ I call center tornano in Italia : 220 nuovi posti di lavoro : Fastweb, assunzioni da settembre 2018: i call center tornano in Italia, 220 nuovi posti di lavoro tra Lecce e Cagliari. Le ultime notizie sull'accordo con Comdata che apre nuovi scenari (Pubblicato il Fri, 11 May 2018 12:18:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 - settima tappa Pizzo Calabro-Praia a Mare : tornano in scena i velocisti. Elia Viviani l’uomo da battere : tornano in scena i velocisti nella settima tappa del Giro d’Italia 2018, che presenta un percorso quasi interamente pianeggiante di 159 km da Pizzo Calabro a Praia a Mare. Sulla carta vedremo quindi un classico sprint di gruppo, ma il finale potrebbe regalare anche qualche sorpresa. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della settima tappa del Giro d’Italia. Percorso La tappa si snoda quasi interamente sulla ...

Energia - PoliMi : Italia - tornano a crescere le rinnovabili : Milano, 10 mag. , askanews, In Italia le rinnovabili tornano a crescere in maniera decisa, con oltre 900 MW di installazioni , +15% sul 2016, soprattutto grazie a fotovoltaico , 410 MW, ed eolico , ...

Fedez e Chiara Ferragni tornano in Italia : dove andranno ad abitare con il piccolo Leone : Chiara Ferragni e Fedez sono finalmente rientrati in Italia. I fan aspettavano con ansia questo momento, e anche le loro famiglie, diciamolo. Con loro, ovviamente, anche il figlio Leone che vede per la prima volta il Paese dei genitori e anche la cagnolina della coppia. L’intera famiglia, infatti, è stata a lungo a Los Angeles, dove Leone è nato prendendo la cittadinanza americana. Chiara aveva manifestato la mancanza per la sua terra e ...

Chiara Ferragni e Fedez tornano in Italia con Leone : missione matrimonio? : «Finalmente a casa, mi sei mancata Italia». Chiara Ferragni e Fedez sono atterrati a Milano, per la prima volta da genitori. Con loro anche il figlio Leone, che a 50 giorni ha affrontato la sua prima traversata oceanica: nato lo scorso 19 marzo, il piccolo ha trovato nella sua nuova cameretta una marea di giocattoli, palloncini, una carrozzina e tanti vestitini nuovi. Tutto ovviamente documentato da papà e mamma sulle loro pagine Instagram: ...

Fedez e Chiara Ferragni tornano in Italia con Leone per La Finale a San Siro (video) : Fedez e Chiara Ferragni tornano in Italia per mettere a fuoco gli ultimi dettagli del concerto che terranno allo Stadio San Siro il 1° di giugno. I due fidanzati hanno raggiunto Milano dopo i mesi trascorsi a Los Angeles prima e dopo la nascita di Leone, che sta per compiere i suoi primi due mesi di vita. Il piccolo ha compiuto il suo primo viaggio aereo tra le braccia del padre, che ha dormito con lui per poi tornare a tenere compagnia a ...

Lethal Weapon su Italia 1 la seconda stagione : tornano i detective Riggs e Murtaugh : L'adattamento di un grande classico del cinema d'azione contemporaneo come Arma Letale, ritorna in tv in Italia su Italia 1 con la seconda stagione. Stiamo parlando di Lethal Weapon la cui seconda stagione parte il 4 maggio su Italia 1 e accompagnerà gli spettatori con le sue 22 puntate, per gran parte dell'estate televisiva. Le avventure e disavventure dei detective Riggs e Murtaugh interpretati nella versione tv da Clayne Crawford e Damon ...

Rugby - i convocati dell’Italia per il tour estivo : assente Parisse - tornano Campagnaro e Morisi. Doppia sfida al Giappone : Conor O’Shea, CT della Nazionale Italiana di Rugby, ha diramato le convocazioni per il tour estivo. Trentuno azzurri sono stati chiamati agli ordini in vista del doppio test-match contro il Giappone (9 giugno a Oita e 16 giugno a Kobe) nel Paese che ospiterà i Mondiali del prossimo anno. I ragazzi si avvicineranno alla Doppia sfida contro la Nazionale del Sol Levante affrontando lo Yamaha Jubilo, un club della massima divisione nipponica ...

Meteo Primo Maggio - tornano piogge e temporali su parte dell'Italia : Ignorare tutto ciò vuol dire non avere fiducia nella scienza. Approfondimento a cura del team Meteo Giornale. Pubblicato da Mauro Meloni -

Volley - Nations League 2018 : la prima lista dell’Italia. Gli azzurri convocati : tornano Zaytsev e Juantorena - assente Vettori! : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha comunicato la prima lista di 26 atleti in vista della Nations League, nuova competizione che sostituisce la World League. Il coach piemontese dovrà poi ridurre il gruppo a 21 giocatori entro il prossimo 15 maggio, alla vigilia del primo weekend di gare in Serbia. Spiccano naturalmente gli annunciati rientri di Ivan Zaytsev (dovrebbe giocare da opposto) e di Osmany Juantorena che ...

Giro d’Italia 2018 - decima tappa : Penne-Gualdo Tadino. Tornano in scena le ruote veloci : Dovrebbero tornare in scena le ruote veloci nella decima tappa del Giro d’Italia 2018: prevista partenza da Penne, in Abruzzo, arrivo a Gualdo Tadino, in Umbria, per la frazione più lunga di tutta la Corsa Rosa, che prevede 239 chilometri. D’obbligo usare il condizionale: possibili anche delle sorprese per questo martedì 15 maggio, viste anche le fatiche dei giorni precedenti. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso. Si parte ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : le convocate dell’Italia per la tappa di Baku. Tornano le Farfalle : Nel weekend del 27-29 aprile andrà in scena l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica. A Baku (Azerbaijan) si concluderà il circuito internazionale e l’Italia tornerà ad essere protagonista: le Farfalle, dopo la tripletta d’oro conquistata a Pesaro e le tre medaglia portate a casa da Sòfia, avevano rinunciato all’appuntamento di Tashkent e ora sono più pronte che mai per tornare in pedana. Ad ...