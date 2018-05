Italia senza governo | età media più alta dell' occidente | arranca il sud senza lavoro

Jean-Claude Juncker sul contratto M5S-Lega : "Commenteremo alla fine ma non è Europa senza Italia" : "L'Unione europea non sarebbe completa senza la nazione italiana e il popolo italiano". Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, non commenta i negoziati di governo tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, ma avverte che l'Italia "ha la massima importanza per l'Ue"."Amo questo paese, amo il genio degli italiani e della nazione italiana. Ma non commenterò in anticipo quali potrebbero essere i risultati dei negoziati in ...

Lotta - Europei cadetti 2018 : Italia senza medaglie nello stile libero - azzurrini ai margini della lotta per il podio : Partono senza squilli gli Europei 2018 di lotta a Skopje, in Macedonia, riservati ai cadetti. Gli azzurri non sono riusciti ad avvicinarsi alla zona medaglie nello stile libero, rimediando perlopiù eliminazioni premature. Il primo Italiano a salire sulla materassina è stato Simone Piroddu, sconfitto nella categoria -60 kg dallo georgiano Gamkrelidze per 0-11. Francesco Masotti, dal canto suo, si è arreso nelle eliminatorie dei -65 kg, cedendo ...

La Littizzetto è fuori dalla giuria. Italia's got talent senza "Lucianina" : Brutte notizie per Luciana Littizzetto . La comica che siamo abituati a vedere nella striscia settimanale a Che tempo che fa con Fabio Fazio, l'anno prossimo non sarà tra i giudici di 'Italia's got ...

Elisabetta Canalis - in Italia da single - il messaggio per Brian Perri e la figlia Skyler Eva : «E' dura senza di voi» : Elisabetta Canalis: 'Io e Bryan in crisi? La verità sul nostro rapporto' La Canalis però non mette da parte il mondo dello spettacolo ed è tornata a Milano per questioni di lavoro e in occasione ...

Mediamonitor.it : Raggi primo sindaco Italiano per presenza sui media : Roma – Per quello che concerne la presenza sui media Virginia Raggi è il primo sindaco d’Italia. Con 3.907 menzioni ottenute dall’1 aprile al 14 maggio sui mezzi di informazione italiani, il primo cittadino di Roma doppia quasi la collega torinese Chiara Appendino (2.357 citazioni). Che a sua volta supera di circa il 44% il napoletano Luigi De Magistris (1.639). Terzo in questa speciale classifica dei sindaci delle città ...

Vela - Europei Laser 2018 : Italia senza acuti. Manca ancora Francesco Marrai : Gli Europei delle classi Laser di Vela si sono conclusi senza particolari acuti per l’Italia, se non nella vittoria di singole regate. Gli azzurri non sono stati in grado di lottare con i migliori a La Rochelle, destinati alle posizioni di rincalzo, sia al maschile che al femminile. Tra gli uomini della classe Standard il migliore è stato Marco Gallo, che ha però concluso al 23° posto complessivo, 13° tra i velisti Europei. La sua campagna ...

Taekwondo - Europei 2018 : chiusura senza botti per l’Italia. Matteo Milani esce ai quarti - fuori al primo turno Maristella Smiraglia e Laura Giacomini : Si chiude con due medaglie di bronzo l’avventura dell’Italia agli Europei 2018 di Taekwondo a Kazan (Russia). Gli azzurri non sono riusciti ad incrementare il bottino nell’ultima giornata di gare e così la spedizione italiana torna a casa con i podi conquistati da Vito Dell’Aquila nella categoria -54 kg e da Daniela Rotolo nella categoria -67 kg, due perle che confermano il buono stato di salute di un movimento che ...

Italia vietata ai minori : bambini e ragazzi senza opportunità educative e spazi per crescere : Quasi un milione e trecentomila bambini e ragazzi vivono in povertà assoluta e ci sono minori in tutto il Paese per i quali è quasi impossibile emanciparsi dalle condizioni di disagio delle proprie famiglie, senza opportunità...

Volley femminile - Nations League 2018 : le convocate dell’Italia per la prima tappa. A Lincoln senza Egonu e tante big - Nazionale giovane : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per la prima tappa della Nations League 2018. Le azzurre saranno impegnate a Lincoln (USA) dal 15 al 18 maggio dove affronteranno le padrone di casa, la Polonia e la Turchia. Come già annunciato, saranno assenti tutte le ragazze di Novara e Conegliano che hanno disputato la Finale Scudetto e la Final Four di Champions League: Paola Egonu, Cristina ...

Mamme - in Italia non è una festa : giovani e senza lavoro - pochi asili e tanti ostacoli : Sarà pure la festa della Mamma, ma di festeggiare tante donne che hanno dei figli non ne hanno proprio voglia. L'Italia continua infatti a essere il fanalino di coda tra i Paesi europei...

Terremoto Centro Italia - Gentiloni : sisma senza precedenti per il nostro Paese : L’evento tellurico che ha colpito il Centro Italia nel 2016 ha “dimensioni senza precedenti per l’Italia. Non abbiamo mai avuto una sequenza di 3-4 episodi maggiori e di decine di migliaia di eventi sismici della gravita’ che abbiamo avuto qui a partire dal 24 agosto 2016. C’erano stati altri terremoti, anche nell’Appennino, non sono mancate catastrofi naturali. Qui la sfida vera è venuta dal prolungarsi e dal ...

55 GIORNI. L’Italia senza MORO - LUCA ZINGARETTI/ Il 1978 e gli anni di piombo sullo sfondo del delitto : L'8 maggio LUCA ZINGARETTI racconterà Aldo MORO, la sua prigionia e la sua morte in "55 giorni" lo speciale in onda martedì alle 20.30 prima del film tv con Sergio Castellitto, Il Professore(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 21:25:00 GMT)

