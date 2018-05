Italia secondo paese più vecchio al mondo

Istat - l'Italia è il secondo Paese più vecchio al mondo - : Nel nostro Paese, in base ai dati aggiornati al primo gennaio 2018, ci sono 168,7 anziani ogni 100 giovani. Per il terzo anno di fila, in corso calo demografico. I residenti sono 60,5 milioni e l'...

Rapporto Istat : l’Italia il secondo Paese più vecchio al mondo - nascite in calo per il 9° anno : L’Italia è un Paese “vecchio“, è il secondo più vecchio al mondo con una stima di 168,7 anziani ogni 100 giovani al 1° gennaio 2018: si rileva un declino demografico per il terzo anno consecutivo, che ha portato la popolazione italiana a 60,5 milioni di residenti, e per il nono anno nascite in calo: è il quadro che emerge dai dati relativi alla popolazione italiana contenuti nel Rapporto Istat. Dal 2015 il nostro Paese è ...

Internazionali d’Italia – Seppi e Baldi fuori al secondo turno : doppio ko al terzo set contro Pouille e Basilashvili : Andreas Seppi e Filippo Baldi dicono addio agli Internazionali d’Italia: decisive le sconfitte al terzo set contro Pouille e Basilashvili Dopo il disastro del tennis femminile, con tutte le azzurre in tabellone eliminate al primo turno, arrivano anche due ko fra le file degli uomini. Questo pomeriggio, dopo che il diluvio ha dato un po’ di tregua ai campi del Foro Italico, Seppi e Baldi sono stati eliminati dal torneo. Il primo è stato sconfitto ...

Internazionali d'Italia - Fognini e Berrettini volano al secondo turno : ROMA - Fabio Fognini approda al secondo turno degli Internazionali d'Italia, torneo Atp Masters 1000 dotato di un montepremi di 4.872.105 euro, in corso sui campi in terra rossa del Foro Italico a ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 - Marco Cecchinato : che grinta! Batte Cuevas in rimonta e si regala Goffin al secondo turno : Un grande Marco Cecchinato si è qualificato per la prima volta in carriera al secondo turno degli Internazionali d’Italia, superando l’uruguaiano Pablo Cuevas in tre set, 2-6 7-5 6-4. Una prestazione notevole da parte del siciliano, a conferma che il 2018 sembra essere proprio il suo anno, quello della definitiva maturazione, a 25 anni. La stagione sulla terra dell’azzurro è infatti cominciata con la prima vittoria in un 1000, al ...

Moto Energica a Milano - secondo accordo commerciale Italiano : Sbarca a Milano Energica Motor Company S.p.A. La casa costruttrice di Moto elettriche ad elevate prestazioni ha siglato un accordo con HP Motorrad per la vendita e il noleggio delle Moto presenti ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Camila Giorgi esce nel secondo turno delle qualificazioni : Non ci sarà un’altra azzurra nel tabellone principale del singolare femminile degli Internazionali d’Italia di tennis: Camila Giorgi è uscita oggi nel secondo ed ultimo turno di qualificazioni al cospetto della statunitense Danielle Rose Collins, che l’ha rimontata e battuta in tre set con il punteggio di 2-6 6-4 6-2 in due ore e sei minuti di battaglia sportiva. Eppure l’azzurra aveva giocato un primo set praticamente ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 - Lorenzo Sonego firma l’impresa! Mannarino piegato in tre set - si vola al secondo turno! : Gli Internazionali d’Italia non potevano cominciare meglio per i colori azzurri. Lorenzo Sonego ha battuto il francese Adrian Mannarino in tre set, 2-6 7-6(4) 6-3. Una gran bella soddisfazione per il piemontese, che supera per la prima volta un turno in un Masters 1000 (alla seconda apparizione), in un 2018 che lo aveva già visto firmare un’impresa del genere al debutto assoluto in uno Slam, gli Australian Open (aveva battuto Robin ...

Superbike - Round Italia 2018 : Jonathan Rea domina anche gara-2 e scappa in classifica generale. Secondo Davies - terzo Sykes - cade Melandri : Jonathan Rea (Kawasaki) è ufficialmente tornato il “cannibale” che tutti conoscevamo. Dopo un inizio di stagione non eccezionale, infatti, il Campione del Mondo in carica ha letteralmente dominato il weekend del Gran Premio d’Italia del Mondiale Superbike, aggiudicandosi in scioltezza entrambe le gare. Se ieri in Gara-1 aveva potuto vincere in carrozza, oggi ha dovuto sudarsi la prima posizione dopo un avvincente duello con ...

Per il secondo anno consecutivo la B Italia vince la Lazio Cup : Per il secondo anno consecutivo la B Italia vince la Lazio Cup, torneo internazionale riservato alla categoria Allievi. Al ‘Benito Stirpe’ di Frosinone i ragazzi di Piscedda hanno alzato la coppa, consegnata dal presidente della Lega B Mauro Balata, al termine di una partita combattuta contro lo Shakhtar Donetsk risolta solo ai rigori (risultato finale 3-2, tempi regolamentari 0-0). Anche questa volta gli azzurrini hanno potuto ...