Non è un Paese per giovani : l’Italia è il secondo stato con la popolazione più vecchia al mondo : Quadro a tinte fosche, quello dipinto dall'ultimo rapporto Istat. L'Italia appare un Paese in costante declino demografico, il secondo Paese più vecchio al mondo, e a livello socio-economico la situazione permane disastrosa soprattutto al Sud, che risulta non essere uscito dalla crisi economica e sconta ancora pesanti problemi.Continua a leggere

Sanità : Istat - Italia secondo Paese più vecchio al mondo : ... che ha portato la popolazione Italiana a 60,5 milioni di residenti, e per il nono anno nascite in calo: l'Italia è un Paese 'vecchio', il secondo più vecchio al mondo con una stima di 168,7 anziani ...

Il rapporto Istat : l'Italia è il secondo Paese più vecchio al mondo : E così l'Italia è il secondo Paese più vecchio al mondo, con una stima di 168,7 anziani ogni 100 giovani al 1 gennaio 2018. Per il nono anno consecutivo le nascite registrano una diminuzione: nel ...

Italia consolida crescita ma è il secondo paese più vecchio al mondo : Teleborsa, - Il presidente dell'ISTAT Giorgio Alleva ha presentato oggi 16 maggio, presso Palazzo Montecitorio, il consueto "Rapporto annuale sulla situazione del paese". Oggetto del rapporto una ...

Istat : cala la popolazione - l’Italia è il secondo Paese più vecchio al mondo : È una “emorragia” continua: a partire dal 2015 l’Italia è entrata in una fase di declino demografico e per il terzo anno di fila la popolazione totale diminuisce, di quasi 100mila persone rispetto all’anno precedente. Al 1 gennaio 2018 si stima che la popolazione ammonti a 60,5 milioni di residenti, con un’incidenza della popolazione straniera dell...

Italia consolida crescita ma è il secondo paese più vecchio al mondo : Il presidente dell'ISTAT Giorgio Alleva ha presentato oggi 16 maggio, presso Palazzo Montecitorio, il consueto 'Rapporto annuale sulla situazione del paese'

Istat : “Italia secondo Paese più vecchio al mondo. Niente mobilità sociale : dote familiare determinante per il successo” : L’Italia è il secondo Paese più vecchio al mondo con un declino demografico confermato per il terzo anno consecutivo, mentre le nascite sono in calo da nove anni. Ci sono 168,7 anziani ogni 100 giovani. Ma è anche il Paese con un ascensore sociale bloccato, dove la dote familiare, in termini di beni economici ma anche di titoli di studio e attività dei genitori, è “determinante” per avere successo nello studio e nel lavoro: solo il 18,5% di chi ...

Italia secondo paese più vecchio al mondo : Roma, 16 mag. – (AdnKronos) – Declino demografico per il terzo anno consecutivo, che ha portato la popolazione Italiana a 60,5 milioni di residenti, e per il nono anno nascite in calo: l’Italia è un paese ‘vecchio’, il secondo più vecchio al mondo con una stima di 168,7 anziani ogni 100 giovani al 1° gennaio 2018. E’ il quadro che emerge dai dati relativi alla popolazione Italiana contenuti nel rapporto ...

Istat - l'Italia è il secondo Paese più vecchio al mondo - : Nel nostro Paese, in base ai dati aggiornati al primo gennaio 2018, ci sono 168,7 anziani ogni 100 giovani. Per il terzo anno di fila, in corso calo demografico. I residenti sono 60,5 milioni e l'...

Istat - l’Italia è il secondo Paese più vecchio al mondo : Istat, l’Italia è il secondo Paese più vecchio al mondo Nel nostro Paese, in base ai dati aggiornati al primo gennaio 2018, ci sono 168,7 anziani ogni 100 giovani. Per il terzo anno di fila, in corso calo demografico. I residenti sono 60,5 milioni e l’aspettativa di vita supera gli 80 anni sia per gli uomini sia per le ...

Rapporto Istat : l’Italia il secondo Paese più vecchio al mondo - nascite in calo per il 9° anno : L’Italia è un Paese “vecchio“, è il secondo più vecchio al mondo con una stima di 168,7 anziani ogni 100 giovani al 1° gennaio 2018: si rileva un declino demografico per il terzo anno consecutivo, che ha portato la popolazione italiana a 60,5 milioni di residenti, e per il nono anno nascite in calo: è il quadro che emerge dai dati relativi alla popolazione italiana contenuti nel Rapporto Istat. Dal 2015 il nostro Paese è ...

Istat : Italia secondo Paese più vecchio al mondo - più italiani "in fuga" : ROMA - Per il terzo anno di fila la popolazione Italiana diminuisce: perdiamo 100mila persone rispetto all'anno precedente. Dal Rapporto Annuale dell'Istat emerge che al 1 gennaio 2018 si stima che la ...

Internazionali d’Italia – Seppi e Baldi fuori al secondo turno : doppio ko al terzo set contro Pouille e Basilashvili : Andreas Seppi e Filippo Baldi dicono addio agli Internazionali d’Italia: decisive le sconfitte al terzo set contro Pouille e Basilashvili Dopo il disastro del tennis femminile, con tutte le azzurre in tabellone eliminate al primo turno, arrivano anche due ko fra le file degli uomini. Questo pomeriggio, dopo che il diluvio ha dato un po’ di tregua ai campi del Foro Italico, Seppi e Baldi sono stati eliminati dal torneo. Il primo è stato sconfitto ...

Internazionali d'Italia - Fognini e Berrettini volano al secondo turno : ROMA - Fabio Fognini approda al secondo turno degli Internazionali d'Italia, torneo Atp Masters 1000 dotato di un montepremi di 4.872.105 euro, in corso sui campi in terra rossa del Foro Italico a ...