Italia consolida crescita ma è il secondo paese più vecchio al mondo

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : Italia-Grecia 3-1. Gli azzurri consolidano il primato : Sorride ai colori azzurri anche la terza giornata della Second Division dei Mondiali a squadre di Tennistavolo: ad Halmstad, in Svezia, l’Italia batte anche la Grecia con il punteggio di 3-1 e stacca proprio gli ellenici in classifica, fino a ieri a punteggio pieno come la formazione italiana. Domani chiusura del Girone G. Nel primo incontro di giornata il numero uno azzurro Niagol Stoyanov, ha battuto nettamente il numero due greco, ...