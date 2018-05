Istat | occupazione in ripresa ma non al sud Non si arresta il declino demografico

Istat : occupazione donne sale al 49% - ma Italia penultima in Ue : Roma, 16 mag. , askanews, L'occupazione femminile ha raggiunto quasi il 49%, ma l'Italia è penultima nella classifica europea sulla quota delle donne che lavorano. Lo afferma l'Istat nel rapporto ...

Occupazione - valore positivo a marzo 2018 secondo Istat : Notizie incoraggianti sul fronte del lavoro in Italia. Dopo il triste dato sui poveri in Italia l'Istat rivela un dato positivo. A marzo il tasso di Occupazione si attesta al 58,3%, valore che è cresciuto di 0,2 punti percentuale rispetto a febbraio e che rappresenta la quota più alta dal 2008, anno in cui è cominciata la grande crisi finanziaria. Proprio dal luglio 2008 non si è mai raggiunto il picco degli occupati registrato a marzo scorso, ...

Istat : disoccupazione stabile e 100mila inattivi in meno : A marzo la stima degli occupati continua a crescere (+0,3% rispetto a febbraio, pari a 62mila unità in più). Il tasso di occupazione si attesta così al 58,3% (+0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente), il tasso di disoccupazione resta stabile all’11 per cento. È quanto rileva l’Istat nei suoi dati provvisori diffusi il 2 maggio. La cresci...

Istat - a marzo disoccupazione all'11%. Giù tra i giovani. Occupati al top dal 2008 : Buon aumento del numero degli Occupati , +62 mila, , ma sono soprattutto contratti a termine. Scende il numero degli inattivi. Il mercato del lavoro trainato soprattutto dagli uomini, giù le donne

Lavoro - Istat : in Italia l'occupazione al livello più alto dal 2008 : Sono dati positivi quelli sul Lavoro forniti oggi dall'Istat, secondo cui a marzo la disoccupazione è rimasta stabile all11%, sui livelli più bassi da settembre del 2012, anche se di 5 punti sopra a quelli del periodo pre-crisi. Tra i giovani un calo al 31,7%, di 0.9 punti percentuali sul mese di febbraio e il tasso più basso da dicembre 2011.C'è poi un'occupazione in salita di cui tenere conto, con un 58.3% che non si vedeva dal 2008 e una ...

