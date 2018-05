Istat | l’Italia è il secondo Paese più vecchio al mondo

tg24.sky

(Di mercoledì 16 maggio 2018)è ilpiùalNel nostro, in base ai dati aggiornati al primo gennaio 2018, ci sono 168,7 anziani ogni 100 giovani. Per il terzo anno di fila, in corso calo demografico. I residenti sono 60,5 milioni e l’aspettativa di vita supera gli 80 anni sia per gli uomini sia per le donne Parole chiave:popolazione rapporto_annuale demografia