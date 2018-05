Istat | l' Italia è il secondo paese più vecchio al mondo

Vecchi - sterili e fragili. E' l'Italia vista dall'Istat : Nel 2017 la popolazione italiana è diminuita di quasi 100mila persone rispetto all'anno precedente confermando un trend negativo iniziato nel 2015. L'Istat oggi ha presentato alla Camera il Rapporto annuale 2018 sulla situazione del paese che certifica come l'Italia sia il secondo paese più Vecchio

Il lavoro risale - ma più persone emigrano : l’Istat legge l’Italia in 10 numeri : Migliora lo stato di salute dell’economia, ma aumentano le famiglie povere. Aumenta l’occupazione, ma diminuisce la popolazione. Cresce il prodotto interno lordo, ma meno che tra i vicini di casa in Europa. La fotografia dell’Italia scattata dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) nel suo rapporto annuale mostra le contraddizioni e le spinte opposte che governano la trasformazione del Belpaese. 1,5% Il prodotto ...

Istat : “Italia secondo Paese più vecchio al mondo. Niente mobilità sociale : dote familiare determinante per il successo” : L’Italia è il secondo Paese più vecchio al mondo con un declino demografico confermato per il terzo anno consecutivo, mentre le nascite sono in calo da nove anni. Ci sono 168,7 anziani ogni 100 giovani. Ma è anche il Paese con un ascensore sociale bloccato, dove la dote familiare, in termini di beni economici ma anche di titoli di studio e attività dei genitori, è “determinante” per avere successo nello studio e nel lavoro: solo il 18,5% di chi ...

Istat - Italia un paese per vecchi : ci salvano dal baratro le reti sociali : ... l'Istat nota che i centri decisionali appaiono maggiormente concentrati nelle regioni del Nord-est, il cui ruolo nell'orientare le scelte produttive dell'economia Italiana è cresciuto nel tempo. ...

Istat : Italia in declino demografico - più vecchi e soli : Inoltre, fa presente l'Istat, "gli indicatori disponibili per i primi mesi del 2018 segnalano la prosecuzione del recupero della crescita dell'economia Italiana, pur se a ritmi moderati".Nell'anno ...

