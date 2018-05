Istat | “Italia secondo Paese più vecchio al mondo Niente mobilità sociale | dote

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 maggio 2018) L’Italia è ilpiùalcon un declino demografico confermato per il terzo anno consecutivo, mentre le nascite sono in calo da nove anni. Ci sono 168,7 anziani ogni 100 giovani. Ma è anche ilcon un ascensorebloccato, dove lafamiliare, in termini di beni economici ma anche di titoli di studio e attività dei genitori, è “determinante” per avere successo nello studio e nel lavoro: solo il 18,5% di chi parte dal basso si laurea e il 14,8% ha un lavoro qualificato. Questo il quadro che emerge dal rapporto2018. IL DECLINO DEMOGRAFICO – Dal 2015 l’Italia è entrata in una fase di declino demografico. Al 1 gennaio 2018 si stima che la popolazione ammonti a 60,5 milioni di residenti, con un’incidenza della popolazione straniera dell’8,4% (5,6 milioni). La popolazione totale è diminuita di quasi 100mila persone rispetto ai dati dello ...