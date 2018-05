Istat | Italia in declino demografico | più vecchi e soli

In Italia quasi 1 milione di mamme sole con figli minori. I dati Istat : In Italia quasi 1 milione di mamme sole con figli minori. I dati Istat Sono 893 mila, pari all’86,4% dei nuclei familiari monogenitoriali con minori. Più della metà lavora ma la loro situazione economica spesso è critica: l'11,8% non ha per esempio i soldi per il mutuo. INFOGRAFICHE Parole chiave: ...

Istat lancia allarme - in poverta' assoluta 5 mln italiani : Sono 5 milioni gli italiani in poverta' assoluta, quelli cioe' che non riescono a far fronte a spese essenziali per il mantenimento di livelli di vita "minimamente accettabili". Il fenomeno ha ...

Dazi e Iva - per Bankitalia e Istat aumentano rischi di ribasso della crescita : Soprattutto i Dazi, ma anche l'aumento dell'Iva, potrebbe rallentare la crescita italiana. A dirlo nelle audizioni sul Def presso le Commissioni speciali di Camera e Senato, sono l'Istat e la Banca d'Italia. Il presidente dell'Istat, Giorgio Alleva, parla di "segnali di decelerazione che prospettano uno scenario di minore intensità della crescita". Il vicedirettore generale di Bankitalia, Luigi Federico Signorini, confermando le stime sul ...

Istat : in rallentamento crescita Italia : 13.14 Nella nota sull'andamento dell'economia, l'Istat rileva che l'indicatore anticipatore resta su "livelli elevati, anche se si rafforzano i segnali di rallentamento", in uno "scenario di minor intensità della crescita economica" Lievi segnali di rallentamento nel commercio internazionale e in area euro e crescita del primo trimestre 2018 pari ai precedenti. Flessioni nel manifatturiero e export.Torna a crescere l'occupazione ma è ferma ...

Allarme Istat - l'Italia si svuota : l'Italia si restringe. L'Istat calcola che, da qui al 2065, la popolazione residente scenderà dagli attuali 60 e più milioni a 54,1 o forse meno. E si raggiungerà il picco di ultrasessantacinquenni ...

Istat - Italia sempre più vecchia : “Nel 2065 popolazione calerà di 6 - 5 milioni. Per le donne vita media sopra i 90 anni” : Sei milioni e mezzo di abitanti in meno. Come se le province di Milano, Torino e Bologna sparissero in un istante. È la previsione fatta dall’Istat per il 2065: fra 47 anni la popolazione Italiana sarà di 54,1 milioni, contro gli oltre 60 dell’anno scorso. Non si inverte, quindi, il trend negativo confermato dal saldo fra nascite e morti degli ultimi anni (-183mila nel solo 2017). In compenso la vita media arriverà a 86,1 anni per ...

Istat - nei prossimi 40 anni aumenta la vita media di 5 anni - ma il Sud Italia si spopola : Secondo le stime del report demografico Istat, nei prossimi quarant'anni è atteso un calo demografico: secondo lo studio nel 2065 la popolazione Italiana sarà pari a 54,1 milioni, con una flessione rispetto al 2017 di 6,5 milioni.Continua a leggere