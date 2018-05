Istat | Italia in declino demografico | più vecchi e soli

Rapporto Istat : l’Italia il secondo Paese più vecchio al mondo - nascite in calo per il 9° anno : L’Italia è un Paese “vecchio“, è il secondo più vecchio al mondo con una stima di 168,7 anziani ogni 100 giovani al 1° gennaio 2018: si rileva un declino demografico per il terzo anno consecutivo, che ha portato la popolazione italiana a 60,5 milioni di residenti, e per il nono anno nascite in calo: è il quadro che emerge dai dati relativi alla popolazione italiana contenuti nel Rapporto Istat. Dal 2015 il nostro Paese è ...

Istat - Italia un paese per vecchi : ci salvano dal baratro le reti sociali : ... l'Istat nota che i centri decisionali appaiono maggiormente concentrati nelle regioni del Nord-est, il cui ruolo nell'orientare le scelte produttive dell'economia Italiana è cresciuto nel tempo. ...

Istat : occupazione donne sale al 49% - ma Italia penultima in Ue : Roma, 16 mag. , askanews, L'occupazione femminile ha raggiunto quasi il 49%, ma l'Italia è penultima nella classifica europea sulla quota delle donne che lavorano. Lo afferma l'Istat nel rapporto ...

Istat : Italia in declino demografico : 11.25 Italiani più vecchi e più soli.La popolazione totale cala per il terzo anno consecutivo di quasi 100.000 persone. Questa la fotografia dell'Istat.Al primo gennaio 2018 la popolazione pari a 60,5 mln,con 5,6 mln di stranieri(8,4%) L'Italia è il secondo Paese più vecchio al mondo, con 168,7 anziani ogni 100giovani. Un Paese fragile,dove il 17,2% si sente privo o quasi di sostegno sociale. La mobilità sociale è bloccata: solo il 18,5% di ...

In Italia quasi 1 milione di mamme sole con figli minori. I dati Istat : In Italia quasi 1 milione di mamme sole con figli minori. I dati Istat Sono 893 mila, pari all’86,4% dei nuclei familiari monogenitoriali con minori. Più della metà lavora ma la loro situazione economica spesso è critica: l'11,8% non ha per esempio i soldi per il mutuo. INFOGRAFICHE Parole chiave: ...

Istat lancia allarme - in poverta' assoluta 5 mln italiani : Sono 5 milioni gli italiani in poverta' assoluta, quelli cioe' che non riescono a far fronte a spese essenziali per il mantenimento di livelli di vita "minimamente accettabili". Il fenomeno ha ...

Dazi e Iva - per Bankitalia e Istat aumentano rischi di ribasso della crescita : Soprattutto i Dazi, ma anche l'aumento dell'Iva, potrebbe rallentare la crescita italiana. A dirlo nelle audizioni sul Def presso le Commissioni speciali di Camera e Senato, sono l'Istat e la Banca d'Italia. Il presidente dell'Istat, Giorgio Alleva, parla di "segnali di decelerazione che prospettano uno scenario di minore intensità della crescita". Il vicedirettore generale di Bankitalia, Luigi Federico Signorini, confermando le stime sul ...

Istat : in rallentamento crescita Italia : 13.14 Nella nota sull'andamento dell'economia, l'Istat rileva che l'indicatore anticipatore resta su "livelli elevati, anche se si rafforzano i segnali di rallentamento", in uno "scenario di minor intensità della crescita economica" Lievi segnali di rallentamento nel commercio internazionale e in area euro e crescita del primo trimestre 2018 pari ai precedenti. Flessioni nel manifatturiero e export.Torna a crescere l'occupazione ma è ferma ...

Istat : nota mensile sull'andamento dell'economia italiana : Nella nota mensile pubblicata stamani, l'istituto di statistica evidenzia che nel primo trimestre del 2018 l'economia italiana è cresciuta allo stesso ritmo dei trimestri precedenti. La produzione ...