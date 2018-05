Istat | il lavoro finalmente in pareggio ma non per il Sud

Istat - 1 - 1 milioni di famiglie senza lavoro : oltre la metà al Sud - : I nuclei in cui tutti i componenti sono in cerca di occupazione sono il 4%. Erano 535mila nel 2008. Gli italiani in condizione di povertà assoluta sono 5 milioni. Rallenta la crescita economica: ...

Lavoro - Istat : in Italia l'occupazione al livello più alto dal 2008 : Sono dati positivi quelli sul Lavoro forniti oggi dall'Istat, secondo cui a marzo la disoccupazione è rimasta stabile all11%, sui livelli più bassi da settembre del 2012, anche se di 5 punti sopra a quelli del periodo pre-crisi. Tra i giovani un calo al 31,7%, di 0.9 punti percentuali sul mese di febbraio e il tasso più basso da dicembre 2011.C'è poi un'occupazione in salita di cui tenere conto, con un 58.3% che non si vedeva dal 2008 e una ...

Lavoro : Istat - occupazione sale ma squilibrio di genere e territorio resta forte : Roma, 27 apr. (AdnKronos) – Nel 2017 il tasso di occupazione per le persone tra i 20 e i 64 anni sale al 62,3%, ma lo squilibrio di genere a sfavore delle donne si conferma forte (72,3% gli uomini occupati, 52,5% le donne), così come il divario territoriale tra Centro-nord e Mezzogiorno (70,2% e 47,7%, rispettivamente). E’ quanto emerge dalla fotografia scattata dall’Istat nel rapporto ‘Noi Italia 2018’.La distanza ...

Lavoro : Istat - occupazione sale ma squilibrio di genere e territorio resta forte (2) : (AdnKronos) – Il Lavoro sommerso continua a incidere in misura rilevante a livello nazionale, coinvolgendo nel 2015 il 13,5% degli occupati. Il fenomeno è presente in particolare nel Mezzogiorno, dove quasi un quinto degli occupati è non regolare (19,3%, con un massimo del 23,2% in Calabria). Tra il 2000 e il 2015 il peso dell’occupazione non regolare si è ridotto in tutte le ripartizioni tranne che nel Nord-est (che presenta ...

Istat : riparte la produttività - anche per il lavoro : La produttività dell'intera economia italiana rialza la testa, mettendo a segno nel 2017 un rialzo dello 0,9% dopo il calo dell'anno precedente. E' quanto emerge dalle tabelle appena aggiornate dall'Istat rielaborate dall'ANSA. ...

Lavoro - Istat : a febbraio disoccupazione in calo - scende al 10 - 9% : Roma, 4 apr. , askanews, Il tasso di disoccupazione a febbraio scende al 10,9% , -0,2 punti percentuali rispetto a gennaio, . E' la stima provvisoria dell'Istat. Dopo l'aumento del mese scorso, a ...

Lavoro - Istat : a febbraio +19mila occupati in un mese : Roma, 4 apr. , askanews, A febbraio 2018 la stima degli occupati cresce dello 0,1% , pari a +19 mila rispetto a gennaio, . Il tasso di occupazione rimane stabile al 58%. E' la stima provvisoria dell'...