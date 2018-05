Istat | Furlan | più difficili crescita e lavoro senza grandi opere e cantieri aperti

sportfair

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Vogliamo sapere come si porrà il nuovo governo nei confronti dei problemi del Mezzogiorno visto che tutta questa parte del paese ha un grave deficit infrastrutturale da cui non si riesce ad uscire e che condiziona fortemente la, l’occupazione dei giovani e lo sviluppo”. Ad affermarlo oggi a Cagliari la segretaria generale della Cisl Annamarianel suo intervento al Consiglio Generale della Cisl Sardegna. “Anche oggi i dati dell’– rileva il leader della Cisl- hanno certificato una evidente difficolta’ del Mezzogiorno a crescere rispetto alle altre aree del paese. Ci sono ritardi enormi ed ostacoli ad attrarre gli investimenti privati che invece sono cresciuti in questi anni nelle regioni piu’ forti ma non nel Mezzogiorno. Ecco perché noi speriamo non solo che questo Paese abbia presto ...