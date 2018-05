Istat | ascensore sociale bloccato

Blastingnews

(Di mercoledì 16 maggio 2018) I problemi dell'Italia non hanno a che fare con l'immigrazione, bensì con l'emigrazione e il calo demografico. Secondo i datitra il 2016 e il 2017 sono emigrati circa 144mila italiani di cui 25mila laureati e 56mila con titolo di studio medio-basso. Il costo dell'istruzione A fine 2017 il Centro Studi di Confindustria ha pubblicato un'indagine relativa al costo complessivo del percorso di studi di un giovane, dalla nascita fino a 25 anni da parte della famiglia e dello Stato. La stima si aggira intorno ai 165mila euro, supponendo che i 25mila laureati abbiano circa 25 anni, la perdita per questa "fuga di cervelli" corrisponde a circa 4 miliardi di euro per l'anno in cui è stata condotta la statistica. È giusto chiamarla, appunto, "perdita", perché la maggior parte dei ragazzi che emigrano poi rimangono a vivere all'estero e favoriscono il Pil del paese che li ospita e non quello ...