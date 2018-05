' Io | infermiera a 25 anni nel manicomio di Bergamo | ecco com' era'

Sofia - morta a 4 anni per malaria contratta in ospedale : indagata infermiera : Chiusa l'inchiesta della Procura sul caso della bimba infetta nel reparto pediatrico dell'ospedale di Trento: il sangue infettato dalla malaria sarebbe venuto a contatto con quello di Sofia durante i prelievi di sangue.Continua a leggere

Bimba di 4 anni morì per malaria - chiusa indagine : indagata un’infermiera. La procura : “Fu errore umano” : Fu un errore umano.Per la morte per malaria della piccola Sofia Zago, 4 anni, c’è un’indagata, un’infermiera dell’ospedale di Trento. Si chiude su questa posizione l’inchiesta della procura sulla morte della piccola, avvenuta il 4 settembre 2017 agli Spedali civili di Brescia. Era stata trasferita là d’urgenza, dopo che la sua situazione clinica era inspiegabilmente precipitata con la malaria. In quei giorni era ricoverata nella sua Trento ...

