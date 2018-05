Internazionali - Fognini agli ottavi : Roma, 16 mag. – (AdnKronos) – Fabio Fognini si qualifica agli ottavi di finale degli Internazionali Bnl d’Italia (terra, montepremi 4.872.105 euro) in corso di svolgimento al Foro Italico a Roma. L’azzurro, numero 21 del mondo, batte l’austriaco Dominic Thiem, numero 8 del ranking Atp e sesta testa di serie, con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-3 dopo due ore e quattro minuti di gioco. L'articolo Internazionali, Fognini ...

Internazionali d’Italia - Fognini si gode il successo : “per battere Thiem dovevo per forza prendermi dei rischi” : Fabio Fognini ha commentato la vittoria ottenuta contro Thiem nel secondo turno degli Internazionali di Roma, esprimendo le proprie sensazioni al riguardo Fabio Fognini passa al terzo turno dopo un incontro fantastico vinto con Thiem. Tre lottatissimi set per far fuori l’austriaco, 6-4 1-6 6-3. Fognini oggi ha messo in mostra la grande voglia di andare avanti nel torneo di casa, dove affronterà al terzo turno Gojowczyk, il quale ha ...

Internazionali d’Italia 2018 : Fabio Fognini IMPERATORE DEL FORO! Che impresa - batte Thiem e vola agli ottavi! : Fantastica impresa di Fabio Fognini agli Internazionali d’Italia 2018. Il ligure raggiunge gli ottavi di finale al Foro Italico, dopo aver sconfitto in tre set l’austriaco Dominic Thiem, numero otto del mondo, con il punteggio di 6-4 1-6 6-3 dopo due ore e sette minuti di gioco. Una partita meravigliosa quella del ligure, che centra una delle sue vittorie più belle di sempre a Roma, contro uno degli avversari più forti sulla terra ...

Internazionali Roma 2018 - quando gioca Fabio Fognini gli ottavi di finale? Data - programma e avversario : Fabio Fognini si è qualificato agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2018 di tennis! Il ligure si è letteralmente scatenato contro Dominic Thiem e lo ha tramortito per 6-4 1-6 6-3 guadagnandosi così l’accesso al turno successivo. L’Italiano ha surclassato l’austriaco che pochi giorni fa aveva vinto il torneo di Madrid battendo Rafael Nadal e si è così garantito la possibilità di sfidare il tedesco Peter ...

