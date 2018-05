Internazionali d’Italia Roma 2018 | che sfide per Fognini e Berrettini! Esordio di Rafa

Internazionali d’Italia Roma 2018 : come vederli in tv e diretta streaming? Il programma e gli orari di mercoledì 16 maggio : Il programma e gli orari di mercoledì 16 maggio agli Internazionali d’Italia CENTRALE – (dalle 12:00) Fabio Fognini vs [6] Dominic Thiem [1] Rafael Nadal vs Damir Dzumhur Dominika Cibulkova vs Maria Sharapova [WC] Matteo Berrettini vs [2] Alexander Zverev (non prima delle 19:30) [3] Garbiñe Muguruza vs Daria Gavrilova (non prima delle 21:00) NEXT GEN ARENA – (dalle 11:00) [9] Sloane Stephens vs Kaia Kanepi [3] Grigor ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : tutti gli italiani in campo lunedì 14 maggio. Orari e programma delle partite. Come vederle in tv : Quarto giorno di gare domani per gli Internazionali d’Italia di Tennis in corso a Roma: dopo la pioggia di oggi, che ha causato pesanti ritardi al programma, domani si spera nel bel tempo. Sul Centrale giocheranno entrambi gli azzurri impegnati in singolare: Fabio Fognini aprirà il programma alle ore 12.00 affrontando l’austriaco Dominic Thiem, mentre non prima delle 19.30 Matteo Berrettini se la vedrà col tedesco Alexander Zverev, ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : eliminato anche Lorenzo Sonego. Vince in due set il tedesco Peter Gojowczyk : La giornata negativa per i colori azzurri agli Internazionali d’Italia di tennis in corso a Roma si completa con l’uscita di Lorenzo Sonego, battuto in due set dal tedesco Peter Gojowczyk, che Vince con lo score di 6-3 6-4 in 77 minuti di gioco, in una sfida nel corso della quale il teutonico è stato sempre in vantaggio, senza più voltarsi indietro. Grande equilibrio nel primo set, con il tedesco per primo alla battuta: a fare la ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Marco Cecchinato - che lottatore! Merita l’onore delle armi : Per Marco Cecchinato l’avventura al Foro Italico si è conclusa, ma la qualità del match contro il n.10 del mondo David Goffin Merita la giusta considerazione. Alla vigilia molti prefiguravano un successo netto del finalista delle ATP Finals 2017. Esperienza e completezza le armi del belga. Il rosso Romano ha messo in scena una storia diversa. Il palermitano, quasi folgorato da un genio tennistico inspiegabile, ha dato libero sfogo alla sua ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : i risultati di oggi del tabellone femminile (15 maggio). Fuori Sara Errani e Kiki Bertens - si ritira Kristina Mladenovic : Sono 13 gli incontri andati in scena oggi a Roma per quanto riguarda il torneo di singolare femminile degli Internazionali d’Italia di tennis: Fuori l’unica azzurra in gara, l’Italia non ha più rappresentanti in tabellone tra le donne. La sorpresa di giornata è l’eliminazione dell’olandese Kiki Bertens, in grande spolvero a Madrid, estromessa dalla greca Maria Sakkari. Nel big match di giornata la russa Maria ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 - il programma di mercoledì 16 maggio : tutti gli orari e come vedere le partite in tv : Quarto giorno di gare domani per gli Internazionali d’Italia di tennis in corso a Roma: dopo la pioggia di oggi, che ha causato pesanti ritardi al programma, domani si spera nel bel tempo. Sul Centrale giocheranno entrambi gli azzurri impegnati in singolare: Fabio Fognini aprirà il programma alle ore 12.00 affrontando l’austriaco Dominic Thiem, mentre non prima delle 19.30 Matteo Berrettini se la vedrà col tedesco Alexander Zverev, ...

Internazionali d’Italia - che cuore Cecchinato : lotta per 3 set - poi cade contro Goffin : Internazionali d’Italia, Cecchinato è stato eliminato al secondo turno dal belga Goffin, vittorioso in tre set: l’azzurro fuori dal torneo Internazionali d’Italia, Marco Cecchinato è stato eliminato al secondo turno del torneo romano. Il tennista azzurro però, va via da Roma a testa altissima, perdendo contro un signor avversario come Goffin al termine di una gara giocata al massimo delle proprie possibilità. Tre set sono ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Marco Cecchinato fa sognare ma deve arrendersi al terzo set contro David Goffin : Ci ha provato Marco Cecchinato ma la sua avventura negli Internazionali d’Italia 2018 a Roma termina qui. Il siciliano deve inchinarsi al n.10 del mondo David Goffin, vittorioso 5-7 6-2 6-2 in 2 ore e 5 minuti di partita. Un match molto ben giocato dall’azzurro che ha confermato il suo ottimo stato di forma, piegato da un tennista più esperto e con maggiori soluzioni. Nel primo set l’avvio non è dei migliori per il palermitano: ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : la delusione di Andreas Seppi - Filippo Baldi contento nonostante la sconfitta : Una doppia sconfitta per gli azzurri impegnati nel pomeriggio Romano agli Internazionali d’Italia di tennis: delusione per Andreas Seppi, che ha anche avuto l’occasione per far girare a proprio favore il match, moderata soddisfazione per Filippo Baldi, che comunque si era guadagnato il main draw dopo due imprese nelle qualificazioni. Andreas Seppi ha dichiarato in conferenza stampa: “Perdere match così lottati, che si decidono ...

Internazionali BNL d’Italia - presentato oggi il progetto temporaneo “Tennis in Città” : Internazionali BNL d’Italia, presentato oggi il progetto temporaneo “Tennis in Città”. Lo Sport in periferia: dal 14 al 20 maggio tre campi per il Minitennis a disposizione dei cittadini. oggi martedì 15 maggio si è svolta, presso la Sala Consiliare del III Municipio in Piazza Sempione 15, la conferenza stampa di presentazione del progetto “Tennis in Città” 2018. Presenti al tavolo dei relatori l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Fabio Fognini/Simone Bolelli escono di scena al primo turno contro Del Potro/Mayer : Un vero peccato! Eliminazione al primo turno per i nostri Simone Bolelli e Fabio Fognini nel torneo di doppio degli Internazionali d’Italia 2018. Sulla terra rossa del Foro Italico la coppia nostrana è stata superata con il punteggio di 4-6 6-1 9-11 dagli argentini Juan Martin Del Potro e Leonardo Mayer , dopo un 1 ora e 28 minuti di gioco. Un ko amaro per i due azzurri, in grado di recuperare un set di svantaggio, ma non di giocare nel ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Fabio Fognini/Simone Bolelli escono di scena al primo turno contro Del Potro/Mayer : Un vero peccato! Eliminazione al primo turno per i nostri Simone Bolelli e Fabio Fognini nel torneo di doppio degli Internazionali d’Italia 2018. Sulla terra rossa del Foro Italico la coppia nostrana è stata superata con il punteggio di 4-6 6-1 11-9 dagli argentini Juan Martin Del Potro e Leonardo Mayer , dopo un 1 ora e 28 minuti di gioco. Un ko amaro per i due azzurri, in grado di recuperare un set di svantaggio, ma non di giocare nel ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 - parla Dominic Thiem : “La scorsa settimana ho guadagnato molta fiducia - ma trovare Fognini qui è uno svantaggio” : Rafael Nadal contro Dominic Thiem: anche quest’anno, come nella scorsa edizione, gli Internazionali d’Italia di tennis potrebbero riservare questo incrocio all’altezza dei quarti di finale. A Madrid, la settimana scorsa, l’austriaco ha battuto l’iberico interrompendo una striscia di 50 set consecutivi vinti sulla terra rossa dall’ex numero 1 al mondo. La striscia era iniziata proprio dopo la sconfitta di Nadal ...

Internazionali d’Italia – Sharapova fa impazzire Roma! Barty sconfitta dopo oltre 150 minuti di match : Maria Sharapova stacca il pass per i sedicesimi di finale degli Internazionali d’Italia: la tennista russa batte Barthy al terzo set dopo essersi allenata con Rafa Nadal, Maria Shrapova è finalmente scesa in campo per il tanto atteso esordio sulla terra rossa degli Internazionali d’Italia. Il match dei 32esimi che l’ha vista opposta alla Barthy ha fatto impazzire il pubblico italiano che ha incoraggiato la russa per 2 ore e 33 minuti di ...