Internazionali Bnl | Fognini | ' Qui il compleanno di Federico'

Internazionali Bnl d'Italia - Fognini firma l'impresa contro Thiem : Per la terza volta negli ultimi 4 anni, Fognini si qualifica per gli ottavi dove affronterà da favorito il tedesco Peter Gojowczyk , numero 53 al mondo.

Internazionali Bnl d’Italia - presentato oggi il progetto temporaneo “Tennis in Città” : Internazionali BNL d’Italia, presentato oggi il progetto temporaneo “Tennis in Città”. Lo Sport in periferia: dal 14 al 20 maggio tre campi per il Minitennis a disposizione dei cittadini. oggi martedì 15 maggio si è svolta, presso la Sala Consiliare del III Municipio in Piazza Sempione 15, la conferenza stampa di presentazione del progetto “Tennis in Città” 2018. Presenti al tavolo dei relatori l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e ...

Frecciarossa è il treno ufficiale degli Internazionali Bnl d'Italia : Entrano nel vivo gli Internazionali BNL d'Italia, in programma fino a domenica 20 maggio al Foro Italico di Roma . Il Frecciarossa del Gruppo Ferrovie dello Stato, è il treno ufficiale della ...

Internazionali Bnl d'Italia - Rosatello eliminata dalla Kanepi : TORINO - Subito fuori Camilla Rosatello , numero 274 Atp, alla sua prima partecipazione al main draw degli Internazionali Bnl d'Italia . La 23enne piemontese, che aveva conquistato la wild card grazie ...

Peugeot protagonista agli Internazionali Bnl d’Italia : Peugeot torna a Roma per gli Internazionali BNL d’Italia, il torneo tennistico più importante del nostro Paese. In programma al Foro Italico di Roma fino a domenica 20 maggio, sarà un appuntamento importante che la Casa del Leone vivrà al fianco di CONI e FIT. Come avvenuto nelle edizioni scorse, anche quest’anno il Leone sarà […] L'articolo Peugeot protagonista agli Internazionali BNL d’Italia sembra essere il primo su ...

Nadal show agli Internazionali Bnl d'Italia : 'Penso a vincere l'8° titolo - non al Roland Garros' : Ha perso lo scettro di numero uno al mondo ceduto a Federer dopo Madrid, ma Rafa Nadal è sempre Rafa Nadal e arriva a Roma da grande favorito, dopo i successi di Barcellona e Montecarlo e 50 set vinti consecutivi, nuovo record mondiale ...

Internazionali Bnl - le giovani speranze dell'Italia al Foro : Lorenzo Sonego e Camilla Rosatello : Hanno lottato e vinto le loro sfide Lorenzo Sonego e Camilla Rosatello, giovani italiani che si sono guadagnati le wild card per entrare nel tabellone principale, dopo aver vinto le prequalificazioni ...

Internazionali Bnl - forfait di Raonic e Rublev : Il canadese Milos Raonic, numero 24 Atp, ha dato forfait agli Internazionali Bnl d'Italia per un problema al ginocchio destro: al suo posto entra nel main draw il tedesco Peter Gojowczyk, numero 52 ...

Internazionali Bnl - definito il quadro delle wild card maschili e femminili : definito il quadro delle wild card per gli Internazionali Bnl d'Italia 2018 maschili. Le quattro per il tabellone principale vanno a Andreas Seppi, Marco Cecchinato, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego,...

Come vedere gli Internazionali Bnl d'Italia 2018 in diretta streaming : Il meglio del tennis internazionale sarà visibile solo per gli utenti abbonati a Sky Sport: tutte le sfide sulla terra romana saranno trasmesse in HD sul canale satellitari SKY Sport2 e SKY Sport3 . ...

Internazionali Bnl - il sorteggio allo stadio Pietrangeli venerdì 11 maggio : Si terrà allo stadio Nicola Pietrangeli del Foro Italico il sorteggio dei tabelloni principali maschile e femminile della 75esima edizione degli Internazionali Bnl d'Italia. L'evento, che darà ...

Internazionali Bnl - wild card alla Schiavone ex regina dello slam : L'azzurra Francesca Schiavone sarà in tabellone agli Internazionali Bnl di Roma. La 37enne campionessa milanese, regina del Roland Garros nel 2010 e finalista sempre a Parigi l'anno seguente, ha ...

Internazionali Bnl d'Italia 2018 - Serena Williams annuncia il suo forfait : ROMA - A pochi giorni dall'inizio delle sfide del torneo principale, gli Internazionali d'Italia perdono una delle protagoniste più attese. Serena Williams ha ufficializzato la sua rinuncia al torneo ...

Internazionali Bnl d'Italia 2018 : programma - il live delle partite e dove vederle in tv : ... gratuitamente sul canale 64 del digitale terrestre, in HD sulla piattaforma satellitare SKY canale 224 e sul numero 30 di Tivùsat, oltre che in simulcast streaming su www.supertennis.tv attraverso l'...