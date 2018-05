Inter | nuovo colpo | giocatore a Milano per le visite mediche | annuncio in arrivo

Scopriamo KOOLNEE K1 Trio - il nuovo clone di Xiaomi Mi MIX 2 con rapporto qualità-prezzo Interessante : Scopriamo insieme come si comporta KOOLNEE K1 Trio, il secondo smartphone del produttore cinese che fa inequivocabilmente il verso a Xiaomi Mi MIX 2. L'articolo Scopriamo KOOLNEE K1 Trio, il nuovo clone di Xiaomi Mi MIX 2 con rapporto qualità-prezzo interessante proviene da TuttoAndroid.

Ecco il nuovo Mondiale per club - un ‘Torneo dei sogni’ con Juventus - Inter e Milan : in arrivo sfide stellari [I DETTAGLI] : Il nuovo Mondiale per club che potrebbe essere ribattezzato come “Torneo dei sogni” preannuncia grande spettacolo, come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ la competizione verrà presentata al Consiglio Fifa con l’obiettivo di incassare ben tre miliardi di dollari da distribuire ai club. Il torneo andrà in scena ogni 4 anni e nella seconda metà di giugno, per quanto riguarda i club italiani dovrebbe toccare a Inter, ...

Inter - Asamoah fa le visite mediche/ Calciomercato - nuovo colpo in difesa dopo de Vrij : chi alla Juventus? : Inter, Asamoah alle visite mediche: terzo colpo nerazzurro dopo DeVrij e Lautaro Martinez. Il terzino sinistro della Juventus è ormai un nuovo calciatore del club meneghino(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 18:38:00 GMT)

Migranti e debito - l'Ue : il nuovo governo non cambi politica. Salvini : inaccettabile Interferenza : Bruxelles avverte l'Italia e in particolare il nuovo governo che verrà e chiede di non cambiare politica su Migranti e debito, scatenando l'ira di Matteo Salvini. LEGGI ANCHE...

Ecco il nuovo Mondiale per Club : prima edizione a inviti con Juve - Inter e Milan : È pronto a nascere il nuovo Mondiale per Club targato Infantino. E, tra le novità, c'è che la prima edizione sarà a inviti. L'articolo Ecco il nuovo Mondiale per Club: prima edizione a inviti con Juve, Inter e Milan è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Debutta “Focus” il nuovo canale gratuito Mediaset Interamente dedicato alla divulgazione culturale : Giovedì 17 maggio, al numero 35 del telecomando, iniziano le trasmissioni di Focus, nuovo canale gratuito Mediaset interamente dedicato alla divulgazione culturale. Focus – versione televisiva del magazine più letto d’Italia, edito dal Gruppo Mondadori -, metterà a fuoco temi legati a scienza, natura, ambiente, animali, tecnologia, storia e attualità attraverso un linguaggio semplice, chiaro, diretto e avvincente. Tra i programmi più ...

WhatsApp - ecco un nuovo e Interessante aggiornamento Video : 6 Per poter essere sempre sulla cresta dell'onda, le applicazioni necessitano sempre di avere aggiornamenti disponibili [Video]a cui far riferimento. WhatsApp, proprio per la sua altissima popolarita', non è esente da questo meccanismo. Infatti, la famosa applicazione di messaggistica istantanea ha il primato per maggior numero di aggiornamenti fra le altre applicazioni: almeno tre o quattro aggiornamenti nell'arco di un ...

Turchia : Erdogan vuole bassi tassi di Interesse - lira turca affonda di nuovo : lira turca sotto pressione nella sessione odierna, accelera al ribasso dopo le dichiarazioni del presidente della Tayyip Erdogan, che ha detto che i tassi di interesse devono essere abbassati di nuovo ...

Nuovo incontro Di Maio Salvini. Il leader M5S : "Ampie convergenze anche su flat tax e conflitto d'Interessi" : Nuovo faccia a faccia tra il leader della Lega Matteo Salvini e il leader M5S Luigi Di Maio. "Sono per chiudere il prima possibile: tra poco mi vedo con Di Maio. Parlo dopo". Così il leader della Lega Matteo Salvini, lasciando il suo ufficio al gruppo del Senato.Con la Lega "per ora ci sono ampie convergenze sul reddito di cittadinanza, il conflitto d'interessi, sulla tassazione della flat tax. Ci sono tante buone cose da fare...", ha ...

Redan - il nuovo Kluivert che il Chelsea ha strappato a Inter e Man United : I l suo idolo? Non Messi, che considera il migliore trequartista del mondo, non Cristiano Ronaldo, ma Patrick Kluivert, il terzo marcatore di sempre della storia dell'Olanda. Quell'Olanda che fa ...

