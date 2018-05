Inter | clamoroso colpo in attacco in caso di partenza di Icardi

Calciomercato Inter : clamoroso ritorno di Kovacic? Ecco da cosa dipende Video : L'Inter di Luciano Spalletti si prepara ad affrontare due sfide decisive nei prossimi turni del Campionato di Serie A. La prima squadra da affrontare sara' il Sassuolo nella sfida delle 20.45 di sabato 12 maggio. A re ci sara' quello che pare essere una sorta di spareggio con Lazio, ovviamente dando per scontata la vittoria dei nerazzurri contro i neroverdi. Ma in queste settimane si parla gia' di Calciomercato, e di quello che potrebbe ...

Calciomercato Inter : clamoroso ritorno di Kovacic? Ecco da cosa dipende : L'Inter di Luciano Spalletti si prepara ad affrontare due sfide decisive nei prossimi turni del Campionato di Serie A. La prima squadra da affrontare sarà il Sassuolo nella sfida delle 20.45 di sabato 12 maggio. A seguire ci sarà quello che pare essere una sorta di spareggio con Lazio, ovviamente dando per scontata la vittoria dei nerazzurri contro i neroverdi. Ma in queste settimane si parla già di Calciomercato, e di quello che potrebbe ...

Il clamoroso retroscena dopo Inter-Juve : Orsato e Valeri “premiati” con la convocazione ai Mondiali di Russia 2018! : Se il calcio fosse un mondo meritocratico, oggi gli arbitri dello scandalo Inter-Juventus sarebbero puniti in modo severo per aver compromesso la partita decisiva del campionato, gettando ombre sull’intera stagione. Un arbitraggio a senso unico che ha condizionato la gara consentendo alla Juventus di ribaltare il risultato nel finale perché era ancora in 11 uomini mentre i suoi calciatori (sicuramente Pjanic, probabilmente anche Cuadrado e ...

DIRETTA/ Inter-Juventus - risultato live 2-1 - streaming video e tv : clamoroso autogol di Barzagli! : DIRETTA Inter Juventus, info streaming video e tv: il derby d'Italia a San Siro vale tanto per entrambe, e potrebbe decidere la corsa allo scudetto.

DIRETTA/ Inter-Juventus (risultato live 2-1) streaming video e tv : clamoroso autogol di Barzagli! : DIRETTA Inter Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A San Siro il derby d'Italia potrebbe essere determinante anche per la lotta scudetto(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 22:25:00 GMT)

VIDEO Il clamoroso autogol di Andrea Barzagli : Inter-Juventus 2-1. Il Napoli sogna lo scudetto - bianconeri in ginocchio : Andrea Barzagli ha segnato un clamoroso autogol in Inter-Juventus, big match della 35^ giornata di Serie A. Il difensore bianconero ha insaccato nella propria porta e ha consegnato il 2-1 ai nerazzurri: un inatteso errore da un veterano che potrebbe costare lo scudetto. Il Napoli ora avrà la ghiotta occasione di riportarsi in testa alla classifica. Di seguito il VIDEO dell’autogol di Andrea Barzagli in Inter-Juventus ...

Iniesta - addio al Barcellona : ipotesi Cina ma l’Inter tenta il clamoroso inserimento : Ultime partite con la maglia del Barcellona per Iniesta, stagioni fantastiche in Spagna per il centrocampista, tanti trofei vinti e tante soddisfazioni con il club blaugrana, Iniesta è stato per tante stagioni il miglior centrocampista al mondo. Ed anche l’attuale rendimento è ancora altissimo, nonostante i 33 anni Iniesta può ancora togliersi tante soddisfazioni. Certo l’addio con il Bercellona si sta valutando il futuro, offerte ...

Derby di mercato per Asamoah : Inter in pole - ma il Milan prova un clamoroso sorpasso : Il Milan si lecca le ferite nel day after della vergognosa gara di ieri contro il Benevento. Una sconfitta che chiude definitivamente ogni idea relativa alla Champions League, ma complica anche la corsa all’Europa League, con diverse squadre che spingono alle spalle dei rossoneri. Il ds Mirabelli però, come è giusto che sia, si sta già muovendo sul mercato, con i fondi che nella prossima estate saranno prossimi allo zero. I calciatori in ...

Clamoroso in Bundesliga : il Var assegna un rigore durante l'Intervallo : MAGONZA , Germania, - Scherzi da Var, è proprio il caso di dirlo. Davvero singolare quanto accaduto nel posticipo della 30ª giornata della Bundesliga , vinto dal Magonza sul Friburgo per 2-0 e ...

Clamoroso - l'Inter sulle tracce di una stella del Real Madrid - : Il Real Madrid è in semifinale di Champions League ma l'impatto di Bale, in questa stagione, è decisamente limitato. Il gallese fatica a diventare un elemento fondamentale nello scacchiere di Zidane ...

Milan-Inter - Icardi sbaglia un gol clamoroso - tutti sotto shock [VIDEO] : Milan-Inter, Icardi sbaglia un gol shock, si sta giocando il derby valido per il campionato di Serie A, partita apertissima con la squadra di Spalletti che era passata in vantaggio nel primo tempo con Icardi, rete annullata poi per fuorigioco. Nella ripresa occasione incredibile sempre per l’argentino, l’errore a porta vuota è shock, l’Inter recrimina per il clamoroso errore. Mauro Icardi #wloskarobota #InterMilan [via @TVACM] ...

LIVE Juventus-Milan - Serie A in DIRETTA : 1-1 all'Intervallo - clamoroso pareggio di Bonucci! Gran gol dell'ex : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Juventus-Milan , match valido per la 30giornata della Serie A 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si ...

Inter - Sabatini vicino all'addio : Suning pensa ad un clamoroso ritorno Video : Sembra volgere al termine l'esperienza di Walter #Sabatini come direttore dell'area tecnica di #Suning. Un terremoto che scuote l'universo del colosso di Nanchino e che comprende l'Inter [Video] e lo Jiangsu, con il tecnico del club cinese che ha rassegnato le proprie dimissioni nella giornata di ieri a causa di alcune divergenze per quanto riguarda l'ultima sessione di calciomercato. Al termine della sessione di mercato del campionato cinese, ...