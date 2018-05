Insulti su Facebook ai romeni ' maleodoranti' La modella si pente ma viene condannata

“Me lo sono sco***”. L’audio choc della velina di Striscia (e la verità). Poi Insulti razzisti e minacce su Facebook. E spunta la verità su Mikaela : Sta succedendo da settimane, ma nessuno finora era riuscito a collegare le due vicende. Ma partiamo con ordine. Su vari profili Whatsapp e gruppi Facebook gira un file audio in cui un hacker ha unito svariati messaggi vocali di tipo pornografico (in cui si sente una ragazza vantarsi delle sue conquiste sessuali, tirando anche in ballo svariati calciatori) e poi attribuendoli alla velina di Striscia la notizia Mikaela Neaze Silva. In ...