Iniziative per la Giornata internazionale contro l' omofobia

Fiorentina-Cagliari - partita speciale : tutte le Iniziative per Astori : Fiorentina-Cagliari, si avvicina una gara importante per gli obiettivi di classifica di entrambe le squadre ma sarà una giornata speciale anche per il ricordo di Astori. Innanzitutto saranno ufficializzati i ritiro delle maglie numero 13 della Fiorentina e del Cagliari, poi i rossoblù lasceranno un omaggio sul muro dedicato ad Astori, ma non solo… I bambini che scenderanno in campo ad inizio partita al fianco dei calciatori indosseranno tutti la ...

Evento - Iniziative della Provincia per celebrare i 40 anni della legge Basaglia : Era il 1975 quando l'uscita del film sui giornali risuonò come 'una risposta politica alla follia'. https://www.youtube.com/watch?v=5ceZlU6dVPM Dentro le proprie mura Regia di Carlo Corinaldesi - ...

Maino Day - Bimbimbici e Bicincittà : nel weekend le Iniziative di chi "lotta" per la città delle bici : Nell'anno del 70esimo anniversario dalla fondazione della Uisp , Unione Italiana Sport Per tutti, Alessandria vivrà infatti una due giorni che vede il coinvolgimento della Fiab , Federazione Italiana ...

Balestrino - open day dal tema "Servizi e Iniziative per la comunità" : Questo pomeriggio dalle ore 17.00 a Balestrino nella biblioteca civica 'Maria Ferrua Testore'in via all'Asilo 1 si è svolto un open day dal titolo 'Servizi e iniziative per la comunità'. Il sindaco ...

Al via la seconda edizione di "A maggio mi affido" : tante Iniziative per far conoscere meglio l'affido familiare : ... Servizi alla persona e Benessere di comunità, insieme a numerosi soggetti del mondo dell'associazionismo, del volontariato e del terzo settore, si propone di far conoscere agli adulti e alle ...

Alviano - molte Iniziative per i bambini : da re Artù al Maggio dei Libri : Alviano " L'infanzia come momento di spensieratezza e fantasia, ma anche come occasione di crescita e continua scoperta. Va in questa direzione la nuova stagione dell'iniziativa "Magici Castelli", ...

"No a Iniziative di parte". Il Comune di Todi revoca il patrocinio alle celebrazioni dell'Anpi per la Liberazione : Il Comune di Todi toglie il patrocinio alle celebrazioni programmate dalla sezione Anpi del Comune umbro per il prossimo 25 aprile. A darne notizia la stessa Anpi in un nota stampa. "Non era mai successo nella storia della città - scrivono - nemmeno con la precedente Amministrazione Ruggiano (eletto nuovamente sindaco con coalizione di centro destra all'ultima tornata elettorale, ndr) che il Comune si dissociasse dall'Anpi per la ...

Earth Day 2018 - tante Iniziative per salvare il pianeta dalla plastica - : Il 22 aprile in tutto il mondo si celebra la Giornata della Terra. Quest'anno l'attenzione è concentrata sui danni causati dall'inquinamento della plastica. Tanti gli appuntamenti, anche in Italia. A Roma allestito il ...

Giornata mondiale della Terra : le 5 Iniziative da non perdere : Tantissime iniziative in occasione della più grande manifestazione ambientale del pianeta, eccone alcune davvero originali sparse per l’Italia

CELEBRAZIONI LIBERAZIONE / 2 - Le Iniziative promosse a Porotto dal Comitato ferrarese per le Celebrazioni 25 aprile : Eccidi di Porotto, sabato 21 e mercoledì 25 aprile le cerimonie per il 73° anniversario 19-04-2018 / Giorno per giorno Tutto pronto a Porotto per le cerimonie che si svolgeranno sabato 21 e mercoledì ...

I giovani e il teatro : al 'Verdi' tante Iniziative per studenti salernitani : ... si comincia l'11 maggio 11 aprile 2018 Parla De Luca: 'teatro Verdi salvato dalla Regione, svelti con Luci d'Artista' 11 aprile 2018 Spettacoli della stagione lirico-sinfonica a prezzi agevolati e ...

AXTO - scontro tra maggioranza e opposizioni sul bando per le Iniziative socio culturali nelle periferie : ... il fallimento è duplice: tradisce la piattaforma WeGovNow ma, soprattutto, tradisce un concetto fondamentale di delega politica. Siete stati eletti per scegliere e decidere. E invece non solo avete ...

Perché Google sta finanziando con milioni di euro le Iniziative editoriali innovative : “Operiamo in un ecosistema complesso, ed è nel nostro interesse cercare di stimolarlo portando innovazione”. Madhav Chinnapa è direttore delle relazioni strategiche per editori e media di Google, e il suo ruolo è di creare un ponte tra il primo tra i motori di ricerca e l’industria dell’informazione. Nel 2015 ha lanciato il capitolo europeo della Google digital news initiative, progetto di ...

Giunta comunale - Iniziative per l'estate 2018 tra le ultime delibere : La Giunta ha di seguito esaminato e approvato le seguenti delibere: Realizzazione di iniziative e spettacoli per l'estate 2018 La Giunta ha deciso di avviare una indagine conoscitiva per l'...