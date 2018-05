Iniziativa contro pesticidi | raccolte firme sufficienti

Lanciata Iniziativa contro le ARP : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Visite gratis contro il cancro bocca - in 60 piazze italiane l’Iniziativa Enpam e Andi : Una giornata intera dedicata alla prevenzione del carcinoma orale, per informare i cittadini su come riconoscerlo e a chi rivolgersi in caso di dubbi. L’Andi (Associazione nazionale dentisti italiani) Roma e Enpam uniscono le forze in occasione della dodicesima edizione dell’Oral Cancer Day, iniziativa che si svolge in 60 piazze italiane. Nella Capitale l’appuntamento è presso la ‘scuola di Donato’, nella postazione ...

"L'Iniziativa di Melania Trump contro il bullismo è l'esatta copia di quella di Obama" : "Identico a quello di Obama": così molti utenti e diversi giornali americani hanno definito l'opuscolo scritto da Melania Trump per difendere i bambini dal cyberbullismo e da altri tranelli del web. Il testo, così come la grafica e i colori, sembrerebbero infatti del tutto simili al libretto scritto nel 2014 sotto la presidenza Obama. Fatta eccezione per qualche piccola modifica, come la breve introduzione che include una foto di ...

La Serie A unita contro la violenza sulle donne : Iniziativa voluta dalla Lega calcio : La violenza sulle donne, purtroppo, è un tema ricorrente e attuale. La Lega Serie A ha voluto rendersi protagonista di un'iniziativa che ha coinvolto le squadre di Serie A in questa 34esima giornata. ...