Info biglietti e scaletta del concerto di Emma al Palalottomatica di Roma | tutti i

Al via il tour di Emma per Essere qui - si parte con la data zero a Jesolo : Info biglietti e ingressi : Il tour di Emma per Essere qui sta per partire. L'artista salentina sta infatti preparandosi per il ritorno sul palco con la data zero che terrà a Jesolo, al Pala Arrex, nella serata del 14 maggio. Il concerto rappresenta una sorta di palestra prima dell'avvio ufficiale della tournée con la quale andrà a supportare Essere qui, nuovo disco di inediti che ha rilasciato il 26 gennaio scorso su etichetta Universal Music Italia. I biglietti ...

Annunciati nuovi concerti di Arisa nel 2018 - 8 date in estate da nord a sud Italia : Info e biglietti : Annunciati concerti di Arisa nel 2018: la cantante sarà in tour nel corso dell'estate, da nord a sud Italia. Fresca di partecipazione in giuria esterna ad Amici di maria De Filippi e attualmente al lavoro su un nuovo album di inediti, la cantante sarà in tournée anche quest'anno: sono stati Annunciati ben 8 concerti di Arisa nel 2018, tra giugno, luglio ed agosto. La cantante si esibirà il 19 maggio a Castelraimondo in provincia di ...

Concerti di Lauryn Hill in Italia - unica data a Parma : Info e prezzi dei biglietti in prevendita : I Concerti di Lauryn Hill in Italia sono ufficiali. L'ex Fugees sarà nel nostro paese per un live che terrà alla Cittadella di Parma il 22 giugno prossimo, con biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. L'approdo nel nostro Paese avverrà nell'ambito del tour che l'artista ha organizzato per celebrare i 20 anni dal rilascio di The Miseducation of Lauryn Hill, che ha pubblicato in occasione del suo esordio ...

Salone del libro 2018 Torino : programma - date - orari e biglietti - Info - : ...al Salone INTERNAZIONALE DEL libro DI Torino riguardo al suo ultimo libro 'COSMOEMPATIA' venerdì 11 maggio alle 16.55 negli studi televisivi della Booksprint Edizioni L' intervista sarà in streaming ...

Roma-Juventus - ecco le Informazioni sui biglietti per la partita del 13 maggio : La Roma ha comunicato che, a partire dalle ore 14 di venerdì 4 maggio, sarà possibile acquistare i biglietti per Roma-Juventus, gara in programma il 13 maggio, alle 20:45, allo stadio Olimpico. Di ...

Ufficiale la 3ª data di Laura Pausini all’Arena di Verona : Info biglietti in prevendita : Laura Pausini all'Arena di Verona triplica le date annunciate per il tour dedicato a Fatti sentire. Come già previsto, l'artista sarà all'anfiteatro scaligero anche il 22 settembre. I biglietti sono in prevendita esclusiva per gli iscritti al fan club a partire dal 2 maggio alle ore 16, mentre la prevendita generale sarà avviata dal 3 maggio, ancora alle 16. I punti vendita fisici saranno invece attivi da lunedì 7 maggio. Saranno messe a ...

MØ in Italia nel 2018 - un unico concerto a Milano per Forever Neverland Tour : Info e biglietti in prevendita su Ticketone : Un concerto di MØ in Italia nel 2018: in occasione del Forever Neverland World Tour, finalmente la cantante danese torna nel nostro Paese per un unico concerto evento a Milano! Karen Marie Ørsted, in arte MØ, è conosciuta per diverse collaborazioni, tra cui quelle con Major Lazer e Justin Bieber per il singolo Cold Water. Il brano Lean On (2015), in collaborazione con Major Lazer e DJ Snake è uno dei pochi ad aver superato ad oggi il miliardo ...

Emanuele Dabbono a Genova - i brani della sua carriera registrati dal vivo per un nuovo album : Info e biglietti : Emanuele Dabbono a Genova per un concerto al Teatro La Claque. Sabato 21 aprile il cantautore genovese si esibirà al teatro in uno show unico, accompagnato da una formazione di musicisti speciale. Per l'occasione, Emanuele Dabbono a Genova oltre a prsentare dal vivo l'album Totem, pubblicato lo scorso 27 ottobre, ripercorrerà tutta la sua carriera artistica: il concerto sarà registrato per poi realizzare un album live in uscita ...

Concerti di Sting e Shaggy in Italia nel 2018 - tre nuove date ad agosto : Info e biglietti in prevendita su Ticketone : Nuovi Concerti di Sting e Shaggy in Italia nel 2018: si aggiungono al calendario estivo in musica nuovi appuntamenti dal vivo per la coppia inedita formata dal cantautore britannico e dal rapper giamaicano. Dopo la pubblicazione del singolo Don't Make Me Wait, il duo sarà in tour insieme in tutta europa: Shaggy accompagnerà Sting nelle varie date in programma. Dopo l'annuncio dei Concerti in Italia di Sting tra Roma, Verona e Napoli, si ...

Rimandati i concerti di Mario Biondi a Roma e Milano : nuove date e location - Info biglietti e rimborsi : I concerti di Mario Biondi a Roma e Milano sono stati posticipati. Inizialmente attesi nel mese di maggio, i due spettacoli di Mario Biondi a Roma e Milano sono Rimandati al mese di dicembre. L'artista era atteso il 17 maggio al Palalottomatica di Roma e il 20 maggio al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Nella giornata di oggi è giunta la notizia del posticipo di entrambi gli eventi che cambiano anche location. I due eventi live di ...

Saltano Arena di Verona e Forum di Assago per Elio e le storie tese - nuove location e Info biglietti : Elio e le storie tese in tour nel 2018 non saranno in concerto all'Arena di Verona né al Forum di Assago (Milano). Più che flop vero e proprio è un evidente errore di valutazione da parte dell'organizzatore, nell'illusione e nell'ottimismo di poter coinvolgere migliaia di persone con una intera tournée nei palazzetti dello sport. L'esperimento è fallito. Vengono quindi spostati i concerti degli Elio e le storie tese in programma ad Assago, ...

I cantanti alla Partita del Cuore di Genova - da Ermal Meta a Benji e Fede e Il Volo : Info e biglietti in prevendita : I nomi dei cantanti alla Partita del Cuore di Genova: la Nazionale cantanti sfiderà il prossimo 30 maggio i Campioni del Sorriso, in una serata di solidarietà allo stadio Ferraris di Genova. Giunta quest'anno alla 27esima edizione, la Nazionale cantanti si svolgerà mercoledì 30 maggio allo stadio Luigi Ferraris a Genova: l'evento è completamente dedicato a Fabrizio Frizzi, scomparso lo scorso 26 marzo. Il ricavato dalla vendita dei biglietti, ...

Roger Waters in Italia dal 17 aprile - il maiale Algie saluta la leggenda dei Pink Floyd : Info biglietti e scaletta : Roger Waters in Italia non poteva che essere salutato da un imponente maiale bianco che ricorda quello della celebra copertina di Animals. L'ex bassista dei Pink Floyd sarà in Italia dal 17 aprile, per il primo concerto della leg primaverile del suo Us + The Tour che inaugurerà al Mediolanum Forum di Assago. L'artista sarà ancora a Milano il 18 aprile, per poi spostarsi all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno per le date del 21, 22, 24 e 25 ...

Liverpool-Roma - biglietti in vendita : ecco tutte le Info utili : Disponibili da oggi i tagliandi per la semifinale di andata di Champions League, in programma martedì 24 aprile