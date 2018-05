India - crolla cavalcavia : 19 morti : Nuova delhi, 16 mag. (AdnKronos) – Almeno 19 persone sono state uccise nel crollo di un cavalcavia in costruzione nella città santa Indiana di Varanasi, nello Stato settentrionale di Uttar Pradesh. Lo riferiscono le autorità locali, aggiungendo che i feriti sono più di 30, metà dei quali seriamente.L’incidente è avvenuto quando due enormi travi del cavalcavia in costruzione vicino alla stazione centrale della città, in cui si trova ...

India - una forte tempesta fa crollare due minareti del Taj Mahal : ... Una violenta tempesta di sabbia ha devastato due minareti del Taj Mahal, il mausoleo costruito nel 17esimo secolo ad Agra, in India, diventato simbolo dell'amore per i turisti da tutto il mondo. '...

India - crolla un hotel nella città di Indore : almeno 10 morti : Indore - È salito ad almeno 10 morti e tre feriti il bilancio del crollo nell'India centrale di un hotel pericolante di quattro piani. Lo rende noto la polizia. I soccorritori, che hanno lavorato ...

India - crolla hotel di tre piani : ci sono morti e feriti : In India, a Indore, nello stato del Madhya Pradesh, località che si trova a quasi 900 chilometri a Sud di New Delhi, ieri sera è crollato un albergo di tre piani e con 25 camere. Si tratta di un hotel che si trova nel centro commerciale vicino alla stazione ferroviaria e alla stagione degli autobus. Si contano almeno dieci morti e tre feriti. I soccorritori sono riusciti a estrarre una decina di persone vive dai detriti lavorando tutta la ...

India - crolla hotel : 10 morti : Nuova Delhi, 1 apr. (AdnKronos/Xinhua) – E’ di dieci morti e tre feriti il bilancio del crollo di un hotel nell’India centrale. “Il vecchio edificio, che era in condizioni fatiscenti, è crollato dopo che un veicolo ha sbattuto contro uno dei suoi pilastri” hanno fatto sapere funzionari della polizia di Indore. Secondo Sanjay Dubey, commissario delle autorità locali, “un’indagine dettagliata sarà svolta ...

