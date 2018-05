India | 25 morti in scontri durante voto

India : crolla cavalcavia in costruzione - almeno 18 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

India - crolla cavalcavia : 18 morti : ANSA, - NEW DELHI, 16 MAG - Il crollo di un cavalcavia in costruzione nella città santa Indiana di Varanasi, nello Stato settentrionale di Uttar Pradesh, ha causato ieri la morte di almeno 18 persone ...

India - crolla struttura : almeno 18 morti : 02.18 almeno 18 persone sono morte e altre 25 sono rimaste ferite nel crollo di un cavalcavia in costruzione a Varanasi, città santa nello stato settentrionale di Uttar Pradesh solcata dal fiume Gange. Ne da notizia l'agenzia Ians. Al momento del crollo molte auto e un numero imprecisato di persone si trovavano sotto la struttura e secondo un portavoce della città il bilancio delle vittime potrebbe aumentare a mano a mano che saranno rimosse ...

Forte maltempo in India : almeno 84 morti : Sono almeno 84 le vittime dell’ondata di maltempo che si è abbattuta sugli stati Indiani dell’Uttar Pradesh, del Bengala Occidentale, dell’Andhra Pradesh, e del Telangana. Violente piogge e forti venti, con raffiche a oltre 100 km/h, hanno sferzato anche Nuova Delhi. In Uttar Pradesh, in particolare, hanno perso la vita 52 persone e altre 131 sono rimaste ferite. Nell’aeroporto internazionale di Nuova Delhi, in poche ore ...

Dalla banca robotizzata in Cina alle decine di morti in India : la rassegna dal mondo : Andiamo a scoprire alcune delle notizie principali che arrivano dal mondo. banca hi-tech Una banca totalmente robotizzata. A Shanghai, in Cina, è stata aperta la prima filiale di un'agenzia di ...

India - tempeste sabbia e bufere : 41 morti : 02.45 tempeste di sabbia e bufere che hanno investito il nord dell'India hanno ucciso almeno 41 persone e causato gravissimi danni e disagi. Nell'Uttar Pradesh, dove ci sono stati 18 morti, le tempeste hanno abbattuto muri, alberi e piloni elettrici. Altre 12 vittime si contano nel Bengala occidentale, nove nell'Andhra Pradesh e due due nella capitale New Delhi, dove i venti a oltre 100 km/h hanno imposto nel locale aeroporto la deviazione di ...

Ondata di maltempo in India : 12 morti nell’Uttar Pradesh - alcuni colpiti da fulmini : In India almeno 12 persone hanno perso la vita a causa dell’Ondata di maltempo che ha investito lo Stato settentrionale dell’Uttar Pradesh: alcune vittime sono decedute dopo essere state colpite da fulmini, altri sono morti a seguito di crollo di alberi o di pali della luce. Oltre 125 persone sono morte e altre 300 sono rimaste ferite la scorsa settimana. Le autorità Indiane hanno diramato allerta meteo per 13 Stati. L'articolo ...

India - 12 morti per ondata maltempo : 00.27 Almeno 12 persone sono morte per l'ondata di maltempo che ha colpito l'Uttar Pradesh, stato settentrionale dell'India. Alcune delle vittime sono decedute dopo essere state colpite da fulmini. Per altre, fatale il crollo di alberi o di pali della luce. Negli ultimi giorni, le autorità Indiane hanno diramato allerta meteo per 13 stati. Solo la scorsa settimana, sono morte oltre 125 persone e altre 300sono rimaste ferite.

Nuova tempesta di sabbia e pioggia investe l’India : almeno 11 morti e 25 feriti : Una Nuova tempesta di sabbia mista a pioggia con venti che hanno fatto registrare picchi di 100 km/h ha investito l’Uttar Pradesh, nel nord dell’India: hanno perso la vita almeno 11 persone, mentre i feriti sarebbero 25, ha riferito un funzionario governativo. Dozzine di case costruite con fango e mattoni sono state distrutte e tanti villaggi sono rimasti senza corrente elettrica. Si tratta di un evento analogo a quello della scorsa ...

Piogge torrenziali e fulmini : 10 morti del sud dell’India : Forti e insistenti Piogge in India: l’ondata di maltempo che ha investito l’Andhra Pradesh e il Telangana ha provocato 10 vittime. Sei persone sarebbero morte perché colpite da fulmini. Le intense precipitazioni hanno provocato allagamenti, crolli di alberi e di pali dell’energia elettrica. L'articolo Piogge torrenziali e fulmini: 10 morti del sud dell’India sembra essere il primo su Meteo Web.

Tempesta di sabbia e piogge torrenziali in India : 150 morti - prosegue l’allerta nel Paese [GALLERY] : 1/25 ...

India - tempesta di pioggia e sabbia nel nord del paese. Almeno 90 morti e 160 feriti : Gli Stati più colpiti sono stati Uttar Pradesh, Rajasthan e Punjab, raggiunti da venti che soffiavano a oltre 130 chilometri orari.Continua a leggere

India - tempesta di pioggia e sabbia nel nord del paese. Almeno 90 morti e 160 feriti : India, tempesta di pioggia e sabbia nel nord del paese. Almeno 90 morti e 160 feriti Gli Stati più colpiti sono stati Uttar Pradesh, Rajasthan e Punjab, raggiunti da venti che soffiavano a oltre 130 chilometri orari.Continua a leggere Gli Stati più colpiti sono stati Uttar Pradesh, Rajasthan e Punjab, raggiunti da venti che soffiavano […]

Violenta tempesta di sabbia e piogge torrenziali - India devastata : almeno 143 morti [GALLERY] : 1/10 ...