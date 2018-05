Incidente Roma | auto contro un muro | morto 19enne Velletri | gravissima la fidanzatina di

Roma : Incidente con lo scooter - muore 40enne : Roma – Tragedia nella Capitale, dove si registra un’altra vittima della strada. L’Incidente mortale è avvenuto questa mattina in via Tuscolana. Nella fatttispecie si è trattato di uno scontro tra uno scooter e un autocarro. A perdere la vita è stato un uomo di 40 anni che era al volante del motociclo. È intervenuta sul posto la Polizia di Roma Capitale. Naturalmente, come spesso accade in queste situazioni, con il passare del ...

Roma. Incidente in via di Lunghezzina morto Andrea Giusti : Un centauro romano di 48 anni è morto nell’impatto tra due auto e una moto avvenuto in via di Lunghezzina,

Roma : Incidente tra auto e moto - morto il centauro : Roma – Non ce l’ha fatta. È morto il 48enne che ieri pomeriggio a Roma, alla guida di una moto, e’ rimasto coinvolto in un Incidente stradale con due auto in via di Lunghezzina all’altezza dello svincolo della A24. I conducenti delle due auto sono stati medicati in codice verde al Policlinico di Tor Vergata. La dinamica dell’accaduto e’ al vaglio del gruppo Torri della Polizia locale ...

Roma : Incidente frontale a Via Braccianese - un codice rosso : Roma – Scontro frontale sulla via Braccianense. E’ avvenuto ieri sera alle 20.10. Il bilancio è di un codice rosso e cinque codici gialli. Coinvolte nell’Incidente due auto. Ad avere la peggio tra i passeggeri e’ stata una donna, ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Bracciano. Tra i feriti in codice giallo anche un bambino di 6 anni. Al vaglio la dinamica dell’accaduto. È intervenuta per i rilievi la ...

VIDEO Che Incidente in partenza al GP di Spagna! Romain Grosjean centra Gasly e Hulkenberg : Un brutto incidente ha caratterizzato il via del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1. Romain Grosjean, infatti, ha commesso un micidiale testacoda nelle prime curve, è rientrato in pista ed è stato centrato dagli incolpevoli Gasly e Hulkenberg. La manovra del francese è stata completamente errata, doveva lasciare scorrere la vettura e invece ha dato gas ritornando in pista a fionda e provocando così un grande incidente. Di seguito il ...

Incidente - cade un albero : sospesa la linea ferroviaria Roma-Lido : Un grosso albero è caduto sulla linea ferroviaria Roma-Lido all’ altezza di via Adolfo Gregoretti. Lo riferiscono i vigili del fuoco, sul posto con tre squadre, aggiungendo che e’ momentaneamente sospesa la circolazione ferroviaria. E nel pomeriggio un grosso ramo e’ caduto su un’auto in sosta in viale dell’Università. Non ci sono feriti. Sul posto i carabinieri. L'articolo Incidente, cade un albero: sospesa la ...

Elena Aubry - morta in un Incidente a Roma. La Procura indaga per omicidio colposo. "Mai spesi i 4 milioni destinati alla manutenzione" : La Procura indaga per omicidio colposo in relazione alla morte di Elena Aubry, 26 anni, deceduta ieri su via Ostiense dopo che la sua moto è andata a sbattere contro un guard rail, in un tratto di strada dove ci sono vari avvallamenti per le radici degli alberi. Il pm Laura Condemi ha affidato la delega al medico legale per effettuare l'autopsia.Il fascicolo è contro ignoti e chi indaga esclude che a causare l'incidente siano stati ...

Roma : Incidente mortale ad Ostia. Auto contro palo : Roma – Una donna di 41 anni ha perso la vita questa notte ad Ostia, a seguito di un incidente stradale. Intorno alle 2, la macchina su cui viaggiava la 41enne si è schiantata contro un palo. Il tutto in via Agostino Chigi, altezza di via Quirino Giglioli. La vittima si trovava sul lato passeggero, mentre alla guida c’era un uomo di 25 anni trasportato in codice giallo all’ospedale Grassi di Ostia. A bordo dell’Auto altre ...

Elena Aubry - Incidente sull'Ostiense. La mamma : «Mia figlia morta per colpa delle buche di Roma» : Elena Aubry stava tornando dal mare in una domenica di maggio in sella alla sua moto, una Honda Hornet. Aveva 26 anni, ed è morta dopo aver perso il controllo del mezzo su via Ostiense a...

Roma - Incidente stradale via Ostiense : morta Elena Aubry/ Ultime notizie : strada deformata da radici la causa? : Roma, incidente stradale in via Ostiense: muore Elena Aubry, 25enne, a bordo della sua moto. strada deformata da radici degli alberi la causa del sinitro?(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 11:31:00 GMT)

Elena muore in un Incidente - la madre accusa : "Colpa delle maledette buche di Roma" : Non riesce a darsi pace Graziella Viviano. Sua figlia Elena Aubry è morta a soli 26 anni in un...

Riperta via Pontina dopo l’Incidente di questa mattina a Castel Romano : Riaperta la via Pontina dopo il grave incidente di questa mattina. In corso le operazioni di rimozione del mezzo incidentato. Riaperta la via Pontina dopo il grave incidente di questa mattina. Al momento si circola sulla sola corsia di sorpasso tra Pratica di Mare e Castel Romano in direzione di Latina. Lunghe code da Mostacciano a via di Trigoria verso sud. VIABILITA’, ASTRAL INFOMOBILITA’: CHIUSA VIA Pontina PER INCIDENTE A Castel Romano A ...

Chiusa via Pontina per Incidente a Castel Romano : VIABILITA’, ASTRAL INFOMOBILITA’: Chiusa VIA Pontina PER incidente A Castel Romano A causa di un grave incidente e’ Chiusa la via Pontina al km 22 all’altezza di Pratica di Mare verso Pomezia. Al momento ci sono code da Castel di Decima fino a Pratica di Mare, uscita obbligatoria. Ripercussioni sul senso di marcia opposto, in direzione di Roma, dove si sta in fila da via di Trigoria e si transita su di una sola corsia, quella di marcia lenta. Lo ...

Tir si ribalta sull'A1 : 14 km di coda alla diramazione Roma sud E altri 4 per nuovo Incidente : Traffico bloccato sulla A1 Roma-Napoli tra la diramazione Roma sud e Valmontone in direzione di Napoli, dove al momento si registrano 14 km di code, a causa del ribaltamento di un autoarticolato. ...