In Italia arriva Honor 10 | il nuovo smartphone della Huawei

OnePlus 6 Arriva Su Amazon Italia : E’ possibile comprare OnePlus 6 su Amazon Italia. OnePlus 6 disponibile su Amazon Italia per l’acquisto. OnePlus 6 sarà venduto e spedito da Amazon Italia. Prezzo e disponibilità OnePlus 6. Puoi finalmente comprare OnePlus 6 su Amazon Italia OnePlus 6 Amazon Italia E’ tutto vero: OnePlus 6 sarà ufficialmente in vendita su Amazon.it dal 22 maggio. Mentre è ormai tutto pronto […]

Xiaomi arriva in Italia a Milano il 26 Maggio : Trova la location e vinci : Xiaomi arriverà in Italia il 24 Maggio con la conferenza stampa ed il 26 Maggio verrà inaugurato il suo primo store. Per l’occasione lancia un concorso per Trovare la location dello store dove poter vincere tanti sconti e prodotti Xiaomi finalmente in Italia. Come vincere tanti buoni sconto Xiaomi finalmente arriva ufficialmente in Italia ed il 24 […]

Honor 10 arriva in Italia : tante novità e prezzo aggressivo : Londra – È un’occasione importante quella di oggi per Honor, che nella cornice di Londra ha appena lanciato anche in Europa il suo ultimo prodotto di punta: lo smartphone Honor 10. Dopo il successo di Honor 8 di due anni fa, consolidato con l’uscita un anno dopo dell’altrettanto apprezzato Honor 9, il gruppo è chiamato a dimostrare di saper continuare a portare innovazione in una fascia di prezzo lontana da quella dei ...

Honor 10 è arrivato in Italia : due versioni a prezzi aggressivi già in sconto : Ebbene sì, a quasi un mese dalla presentazione per il mercato cinese, Honor 10 è arrivato oggi in Italia in seguito a un evento stampa tenuto dall'Azienda con cui ne ha svelato data di lancio e prezzo. L'articolo Honor 10 è arrivato in Italia: due versioni a prezzi aggressivi già in sconto proviene da TuttoAndroid.

Alla Triennale di Milano una mostra per omaggiare Jimi Hendrix : arriva “HEY JIMI – THE ItaliaN EXPERIENCE 1968” : Da giovedì 17 maggio al 3 giugno 2018 la Triennale di Milano ospiterà la mostra “HEY JIMI – THE ITALIAN EXPERIENCE 1968”, un omaggio al più grande chitarrista della storia del rock a cinquant’anni dal suo primo e unico tour in Italia (Triennale di Milano – Viale Alemagna 6 – ingresso libero). L’esposizione presenta una selezione dei materiali raccolti nel libro “Hendrix ’68 – THE ITALIAN EXPERIENCE” (Jaca Book, pp. ...

Giro d’Italia 2018 - undicesima tappa Assisi-Osimo : a che ora passa e in quali comuni e province? Quando arriva il Giro a casa tua! : L’undicesima tappa del Giro d’Italia 2018, Assisi-Osimo, di 156 km, andrà in scena mercoledì 16 maggio e, nonostante il chilometraggio alquanto ridotto, viene considerata come una frazione di media difficoltà, dato il profilo altimetrico abbastanza mosso. Si tratta infatti di una tappa appenninica che si districa tra Umbria e Marche, e che avrà nel Passo del Cornello la difficoltà più rilevante di giornata. Impossibile, durante il ...

Meteo - sull’Italia arriva ciclone islandese : piogge - temporali e ulteriore calo termico : Con l'atteso arrivo del vortice di bassa pressione il tempo sarà ancora più instabile e le temperature caleranno ulteriormente portando un clima decisamente fresco.Continua a leggere

Arriva in Italia Gluco+ - il glucometro intelligente sviluppato da iHealth : Arriva in Italia Gluco+ (BG5S), il nuovo glucometro intelligente sviluppato da iHealth in collaborazione con Apple: può essere utilizzato sia in modo classico sia connesso allo smartphone tramite Bluetooth e app Android (o iOS). L'articolo Arriva in Italia Gluco+, il glucometro intelligente sviluppato da iHealth proviene da TuttoAndroid.

Mancini è arrivato a Roma : 'Contento di essere in Italia' : Roma, 14 mag. , askanews, Giacca blu e jeans, Roberto Mancini, prossimo ct della Nazionale italiana di calcio, è arrivato a Roma e nelle prossime ore incontrerà i vertici della Federcalcio per ...

Volley - chi è Wilfredo Leon? Il giocatore più forte al Mondo arriva a Perugia : il Giaguaro è pronto a incantare l’Italia : Wilfredo Leon è il più forte giocatore al Mondo? Questa è la domanda che circola ormai da un paio di stagioni e la risposta è probabilmente affermativa: il fenomeno cubano naturalizzato polacco ha trascinato lo Zenit Kazan verso la conquista della quarta Champions League consecutiva, ci ha messo lo zampino nella Finale contro Civitanova piazzando gli aces che hanno ribaltato il primo set e il tie-break (suo il punto della vittoria). Pur non ...

«Italia’s Got Talent» 2018 : arrivano Federica Pellegrini e Mara Maionchi? : Federica Pellegrini e Mara Maionchi, la nuotatrice e la discografica, l’oro alle Olimpiadi e il diamante di X Factor. Sono loro, secondo il Messaggero, le novità della nuova edizione di Italia’s Got Talent che, così come nel 2017, andrà in onda in chiaro su Tv8 a partire dal prossimo autunno. Due new entry che si siederebbero al posto di due veterane, giudici fin dalla prima edizione targata Sky: Luciana Littizzetto e Nina ...

Giro d’Italia 2018 - decima tappa Penne-Gualdo Tadino : a che ora passa e in quali comuni e province? Quando arriva il Giro a casa tua! : Reduci dal giorno di riposo, i corridori tornano in sella per affrontare la decima tappa del Giro d’Italia 2018, Penne-Gualdo Tadino, 239 km, in programma martedì 15 maggio, la più lunga della Corsa Rosa. Si tratta della prima stage, molto probabilmente, adatta ad una fuga da lontano.Siamo a metà Giro e molti corridori, senza aspirazioni di classifica potrebbe tentare il colpo dell’azione in solitaria. Oggi le squadre dei velocisti ...

A Cannes arriva un film Italiano su Osho : Martedì 15 maggio sarà presentato al padiglione indiano del Festival di Cannes il progetto di un film sul santone Osho. A mettere le mani al film, un produttore indiano, Subhash Ghai , Mukta Arts di ...