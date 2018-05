In Iraq la sinistra che vince | né con gli Usa né con l’Iran

huffingtonpost

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Era inizio marzo a Baghdad e la sera si poteva già cenare in giardino. Siamo arrivati a casa di Jassim Al-Helfi, presidente di un Centro di ricerca della società civile e uno dei leader del Partito Comunista Iracheno, camminando in una città piena di gente, luci e musica per le strade. Nessun segnale di tensione o paura di attentati, si percepiva aria di cambiamento e speranza.Eravamo amici da un decennio di questo uomo mite e coraggioso, appassionato fautore della giustizia sociale e della lotta nonviolenta ma non potevamo immaginare che, pochi mesi dopo, l'alleanza politica da lui costruita avrebbe vinto le elezioni in. Portando per la prima volta in Parlamento varie donne comuniste di cui una di Najaf, feudo di un Islam conservatore e di una società tribale patriarcale e maschilista.Avete letto bene: il Partito Comunista Iracheno ha spinto per una ...